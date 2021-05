Fin du nouveau procès pour dopage de Sun Yang, le verdict étant promis à temps pour les Jeux olympiques de Tokyo

nageur chinois Sun YangLe nouveau procès très médiatisé de Dopage devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) s’est terminé jeudi après une audience de deux jours qui pourrait lui permettre de participer aux Jeux olympiques de Tokyo.

« L’audience se termine comme prévu. La date de la décision n’est pas encore connue, mais ce sera fin juin au plus tard », a déclaré à l’AFP un porte-parole du tribunal des sports.

La compétition de natation à Tokyo doit commencer le 24 juillet.

Contrairement à sa précédente audition qui s’est tenue en public, celle-ci a été organisée par visioconférence et a été fermée aux médias.

Le détenteur du record du monde du 1500 m nage libre ne semblait avoir aucun espoir de se rendre aux Jeux olympiques après que le TAS basé à Lausanne l’a interdit pendant huit ans en février de l’année dernière pour avoir refusé de donner un échantillon à la suite d’un incident au cours duquel un membre de son entourage s’est écrasé. une fiole contenant le sang de Sun lors de la visite des inspecteurs antidopage à son domicile.

Cependant, Sun, 29 ans, a fait appel et la Cour suprême fédérale de Suisse a annulé la peine de fin de carrière en décembre dernier pour des préjugés présumés contre le nageur, qui reste une grande star en Chine.

Sun, qui a été suspendu pendant trois mois en 2014 pour une infraction de dopage distincte, a toujours clamé son innocence lors des événements troubles de septembre 2018.

Le champion olympique en titre du 200 m nage libre, ainsi que 11 fois champion du monde, a déclaré que les contrôleurs de dopage n’étaient ni qualifiés ni autorisés.

La Fédération chinoise de natation a précisé que les athlètes vainqueurs des championnats du monde 2019 à Gwangju seraient « automatiquement qualifiés » pour les Jeux de Tokyo (23 juillet-8 août).

Sun Yang, qui a remporté les titres mondiaux sur 200 m et 400 m nage libre, remplit les critères et se qualifierait donc pour Tokyo si l’interdiction est annulée – même si son niveau physique et son état de préparation restent un mystère.

