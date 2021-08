Fin du moratoire sur les expulsions de loyer : ce qu’il faut savoir

Un gel fédéral de la plupart des expulsions adopté l’année dernière a expiré samedi après que l’administration du président Joe Biden a prolongé d’un mois la date initiale. Le moratoire, mis en place par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis en septembre, était le seul outil permettant à des millions de locataires de rester chez eux. Beaucoup d’entre eux ont perdu leur emploi pendant la pandémie de coronavirus et avaient pris des mois de retard sur leur loyer.

Les propriétaires ont contesté avec succès l’ordonnance devant le tribunal, arguant qu’ils avaient également des factures à payer. Ils ont souligné que les locataires pourraient accéder à près de 47 milliards de dollars en argent fédéral mis de côté pour aider à payer les loyers et les dépenses connexes.

Les défenseurs des locataires ont déclaré que la distribution de l’argent avait été lente et qu’il fallait plus de temps pour le distribuer et rembourser les propriétaires. Sans prolongation, ils craignaient une recrudescence des expulsions et des poursuites judiciaires visant à expulser les locataires en retard sur leurs loyers.

Même avec le retard, environ 3,6 millions de personnes aux États-Unis au 5 juillet ont déclaré qu’elles risquaient d’être expulsées au cours des deux prochains mois, selon le Household Pulse Survey du US Census Bureau. L’enquête mesure les effets sociaux et économiques de la pandémie de coronavirus toutes les deux semaines grâce aux réponses en ligne d’un échantillon représentatif de ménages américains.

Dois-je rembourser les loyers manqués ?

Oui.

Si vous avez manqué un paiement ou avez été en retard sur quelques-uns, vous pourriez également devoir à votre propriétaire des frais de retard, selon votre accord.

Certains États ont adopté une législation interdisant aux propriétaires de facturer des frais de retard pendant la pandémie de COVID-19, mais d’autres ne l’ont pas fait.

Puis-je être expulsé après le moratoire ?

Le moratoire ne protège que des expulsions dues au non-paiement du loyer, a déclaré David Bartholomew, codirecteur du programme de prévention de l’itinérance chez Pisgah Legal Services, et non des expulsions pour d’autres raisons, comme un propriétaire qui ne renouvelle pas un bail ou pour une rupture de bail.

Si votre État n’a pas adopté de loi locale prolongeant les moratoires sur les expulsions – comme la Californie, Hawaï, l’Illinois, le Maryland, le Minnesota, le New Jersey, le Nouveau-Mexique, New York, l’État de Washington et Washington, DC – votre propriétaire peut commencer le processus avec un avis. .

Mon propriétaire peut-il désactiver mes services publics?

Cela dépend si votre propriétaire est responsable du paiement des services publics, selon le bail ou le contrat de location. Dans la plupart des États, si un propriétaire est responsable du paiement d’un service public, il n’est pas autorisé à le désactiver.

Pourquoi le président Joe Biden n’a-t-il pas prolongé le moratoire ?

Après une décision de la Cour suprême en juin, la Maison Blanche n’a pas le pouvoir de prolonger le moratoire.

La Cour suprême a voté pour ne pas mettre fin au programme d’expulsion et le laisser expirer le 31 juillet. Le juge Brett Kavanaugh a écrit dans l’avis en juin que « ces quelques semaines permettront une distribution supplémentaire et plus ordonnée » des fonds que le Congrès s’est appropriés pour fournir des loyers. aide à ceux qui en ont besoin en raison de la pandémie.

Le Congrès devait adopter une nouvelle législation pour prolonger le moratoire, ce qu’il n’a pas fait.

Contributeur : Josh Rivera, USA AUJOURD’HUI ; Derek Lacey, The Asheville Citizen-Times