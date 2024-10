Fin du film « Girl Haunts Boy » expliquée et résumé : comment Bea a-t-elle été maudite ?

Girl Haunts Boy de Netflix est un formidable exemple de film pour adolescents explorant la solitude qui accompagne le deuil d’une manière simple, amusante et non dépressive. Le film raconte l’histoire de Cole, un jeune de 17 ans qui a récemment perdu son père et se sent complètement perdu. Tout juste emménagé dans une nouvelle ville, Cole doit se retrouver et fonder une nouvelle vie avec de nouveaux amis. C’est difficile quand tout ce que vous voulez, c’est vivre dans le passé et essayer de revivre de vieux souvenirs pour vous sentir mieux. Mais lorsque Cole trouve une bague mystérieuse dans sa nouvelle chambre et l’enfile, il est choqué d’apprendre quelques nouvelles choses sur le monde. Premièrement, les fantômes existent, et deuxièmement, il a un fantôme qui le hante à ce moment-là. Girl Haunts Boy commence avec Bea, une jeune fille des années 1920, visitant un…