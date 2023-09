Fin du deuxième cycle de négociations sur le méga-barrage éthiopien | Nouvelles

Les négociations prolongées sur le barrage n’ont pas permis de parvenir à un accord entre l’Éthiopie et ses voisins en aval, le Soudan et l’Égypte.

Le deuxième cycle de négociations trilatérales autour du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), qui revêt également une importance immense pour l’Égypte et le Soudan, s’est terminé sur une note peu concluante, l’Éthiopie s’engageant à poursuivre les négociations « de bonne foi ».

Les pourparlers de deux jours, qui ont réuni des représentants de l’Éthiopie, du Soudan et de l’Égypte pour aborder les questions controversées entourant le projet GERD sur le Nil Bleu, se sont terminés dimanche dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba.

L’ambassadeur Seleshi Bekele, chef de l’équipe de négociation éthiopienne, a déclaré dimanche dans un communiqué : «[The parties] a échangé des idées constructives sur diverses questions en suspens… L’Éthiopie réitère son engagement à poursuivre les négociations de bonne foi.

Dans un communiqué publié dimanche par son ministère des Ressources en eau et de l’Irrigation, l’Égypte a déclaré que le dernier cycle de discussions concernant le barrage de 4,2 milliards de dollars s’était terminé sans aucun progrès significatif.

L’Éthiopie, note le communiqué, reste opposée aux solutions de compromis ou aux arrangements techniques convenus au niveau international qui pourraient répondre à ses intérêts spécifiques liés au GERD sans empiéter sur les droits et intérêts des pays en aval.

Le communiqué ajoute que l’équipe de négociation égyptienne reste engagée dans des négociations constructives avec des objectifs clairement définis.

Craintes concernant l’accès à l’eau

Les négociations prolongées depuis 2011, qui ont tenté de trouver un terrain d’entente sur des questions clés telles que le remplissage et l’exploitation du barrage ainsi que les mécanismes de résolution d’éventuels différends futurs, n’ont pas réussi à parvenir à un accord entre l’Éthiopie et ses voisins en aval.

L’effet potentiel du barrage sur le débit d’eau en aval vers l’Égypte et le Soudan constitue la préoccupation la plus importante.

Après des années de désaccord, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed étaient convenus en juillet de finaliser un accord sur le barrage dans un délai de quatre mois, reprenant les négociations en août.

Plus tôt ce mois-ci, l’Éthiopie a annoncé avoir achevé le quatrième remplissage du barrage, qu’elle considère comme étant au cœur de ses plans de développement.

En février 2022, Addis-Abeba a annoncé que le barrage avait commencé à produire de l’électricité pour la première fois. À pleine capacité, l’immense barrage hydroélectrique – 1,8 km de long et 145 mètres de haut – pourrait générer plus de 5 000 mégawatts.

Cela permettrait de doubler la production d’électricité de l’Éthiopie, dont dispose actuellement seulement la moitié de la population de ce pays de 120 millions d’habitants.

L’Égypte et le Soudan, qui dépendent fortement des eaux du Nil pour leur agriculture, leur eau potable et leurs moyens de subsistance en général, ont toujours souligné l’importance de trouver une solution équitable.

Les Nations Unies affirment que l’Égypte pourrait « manquer d’eau d’ici 2025 » et que certaines parties du Soudan sont de plus en plus vulnérables à la sécheresse en raison du changement climatique.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukry, dont le pays dépend du Grand Nil pour 97 pour cent de ses besoins en eau, a déclaré dans un discours à l’Assemblée générale des Nations Unies que le Caire souhaitait un « accord contraignant » sur le barrage.

« Ce serait une erreur de supposer que nous pouvons accepter le fait accompli lorsqu’il s’agit de la vie même de plus de 100 millions de citoyens égyptiens », a déclaré Choukry.