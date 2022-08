Fin du début: l’Angleterre veut que la victoire de l’Euro mène à plus

LONDRES (AP) – Dans l’Angleterre folle de football, qui se considère comme la patrie du jeu mondial, les femmes et les filles ont enfin une équipe pleine de héros qui leur ressemblent.

Quelque 7 000 fans chantant, dansant et brandissant des drapeaux – dont beaucoup de mères et de filles – se sont réunis lundi à Trafalgar Square, dans le centre de Londres, pour célébrer la victoire de l’Angleterre au championnat d’Europe féminin de 2022, la première grande victoire de football d’une équipe anglaise en 56 ans.

Le tournoi, organisé par l’Angleterre et regardé par des audiences record à la télévision et dans les stades à travers le pays, a été l’aboutissement d’années d’investissement dans le football féminin qui, espèrent les organisateurs, incitera davantage de filles à jouer à ce jeu, connu ici sous le nom de football.

Madison Fullerd-Jones est déjà à bord.

La fillette de 9 ans de Maidstone, au sud-est de Londres, s’est levée tôt et est venue dans la capitale avec sa mère, sa tante, ses deux sœurs et une cousine pour célébrer avec les Lionnes, comme on appelle l’équipe de football d’Angleterre. Portant un maillot anglais et agitant un drapeau portant la croix nationale de Saint-Georges, Madison a déclaré qu’elle espérait jouer un jour pour l’Angleterre, tout comme sa joueuse préférée, Georgia Stanway.

“Je veux juste montrer à quel point je suis bonne et montrer que les filles peuvent faire ce que les garçons peuvent faire”, a-t-elle déclaré. « Je suis passionné de football.″

La capitaine anglaise Leah Williamson serait fière.

L’héritage du tournoi sera “un changement du meilleur genre”, a déclaré Williamson à la foule.

“L’héritage du tournoi était … ce que nous avons fait pour les jeunes filles et les femmes qui peuvent regarder vers le haut et aspirer à être nous”, a-t-elle déclaré, portant toujours la médaille du vainqueur drapée autour de son cou dimanche soir par le prince William. “Je pense que l’Angleterre a accueilli un tournoi incroyable, et nous avons changé le jeu dans ce pays, et j’espère à travers l’Europe, à travers le monde.”

L’Angleterre a battu l’Allemagne 2-1 dimanche soir lors d’un match en prolongation suivi par 87 192 fans au stade de Wembley, un record pour n’importe quelle finale de championnat d’Europe, masculin ou féminin. Le tournoi dans son ensemble a attiré 574 875 spectateurs, soit plus du double du précédent record de 240 055 établi en 2017 aux Pays-Bas.

Beaucoup plus regardé à la télévision, la finale atteignant un pic d’audience de 17,5 millions de téléspectateurs et une part d’audience moyenne de 66%, selon Ratings UK.

Les chiffres soulignent la résurrection du football féminin en Angleterre, où les hommes qui dirigeaient le jeu ont autrefois interdit aux femmes d’utiliser leurs installations pendant 50 ans jusqu’au début des années 1970.

Après que les générations précédentes de footballeuses aient été obligées de subvenir à leurs besoins en travaillant en dehors du sport, les joueuses d’aujourd’hui peuvent se concentrer sur le jeu à plein temps après la création d’une ligue entièrement professionnelle en 2018-19.

Désormais, les supporters du jeu visent une participation accrue au niveau local pour stimuler le succès continu.

La Football Association, l’instance dirigeante du sport en Angleterre, fait campagne pour que les écoles d’Angleterre offrent des chances égales aux garçons et aux filles de jouer au football dans le cadre du programme scolaire. Une étude récente a révélé que 72 % des écoles primaires offraient un enseignement égal aux garçons et aux filles, mais ce chiffre est tombé à 44 % dans les écoles secondaires.

“Cette génération de femmes a dû se battre, se battre et tout faire”, a déclaré Ian Wright, un ancien joueur anglais, sur la BBC. « Tout le monde est en larmes parce que c’est le point culminant de beaucoup de travail acharné, de beaucoup de souffrance, de beaucoup de parents, de beaucoup de gens qui font beaucoup de travail pour les amener ici. … C’est à la FA de prendre le contrôle de la base et de se débarrasser de toutes ces barrières.

Le match a également suscité un immense intérêt en Allemagne, où beaucoup estiment que l’on n’en fait pas assez pour soutenir les athlètes féminines.

“C’est une préoccupation du gouvernement dans son ensemble de faire plus pour le sport, y compris le football féminin”, a déclaré le porte-parole du gouvernement Wolfgang Büchner lundi à Berlin.

Il a félicité l’équipe allemande d’être un modèle aussi positif pour les jeunes.

« Peut-être pourriez-vous dire, surtout pendant un été avec tant de nouvelles déprimantes, que la merveilleuse performance de l’équipe féminine allemande à ce Championnat d’Europe a fait du bien à beaucoup de gens en Allemagne », a déclaré Büchner.

Les partisans du football féminin espèrent que cette victoire dynamisera le sport de la même manière que la victoire des États-Unis lors de la Coupe du monde de 1999 a stimulé le sport en Amérique. Ce match s’est terminé par la célébration révélant le soutien-gorge de sport de Brandi Chastain après la séance de tirs au but qui a scellé la victoire des États-Unis sur la Chine au Rose Bowl de Pasadena.

L’Anglaise Chloe Kelly a repris cette scène dans les dernières minutes de la finale de dimanche, lorsqu’elle a arraché son maillot pour célébrer son but décisif dans les dernières minutes de la victoire contre l’Allemagne.

Kelly a plaisanté sur ses célébrations extatiques lorsqu’elle s’est adressée à la foule lundi en disant: “La chemise reste!”

“Je suis fière de porter ce badge”, a déclaré Kelly à la foule, faisant référence au bouclier anglais sur son maillot d’équipe. “Mais je suis encore plus fier de partager le terrain avec un groupe de joueurs aussi incroyable.”

Ciaran Fahey à Berlin y a contribué.

Danica Kirka, l’Associated Press