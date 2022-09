Les décès liés au virus sont à leur plus bas niveau depuis mars 2020

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré mercredi que la fin de la pandémie de Covid-19 était proche. Alors que le virus se propage toujours au même niveau que l’an dernier, malgré la vaccination de masse, les décès ont nettement diminué.

“Nous ne sommes pas encore là. Mais la fin est en vue », Tedros a déclaré lors d’un point de presse. Affirmant que la vaccination et d’autres mesures de santé publique ont réduit la menace posée par le virus, le chef de l’OMS a appelé les gouvernements à faire pression pour une vaccination à 100 % des personnes vulnérables et des travailleurs de la santé, et une vaccination à 70 % du grand public.

“Une marathonienne ne s’arrête pas lorsque la ligne d’arrivée est en vue, elle court plus fort avec toute l’énergie qu’il lui reste.” il a dit. “C’est le pire moment pour arrêter de courir.”

L’impact des vaccins, des masques, des confinements et d’autres mesures de santé publique sur la propagation du virus a été une question controversée, des pays presque totalement vaccinés comme Singapour subissant encore des vagues d’infection cet été qui ont éclipsé des pics similaires en 2021 et 2020.

Quelque 3,1 millions de cas de Covid-19 ont été confirmés dans le monde au cours de la semaine se terminant le 5 septembre, contre 3,9 millions la même semaine en 2021 et 1,9 million la même semaine en 2020.

Les décès ont cependant diminué, avec 11 000 liés au virus au cours de la semaine se terminant le 5 septembre, le total hebdomadaire le plus bas depuis le 16 mars 2020.

Tedros a annoncé que l’OMS publierait six notes d’orientation pour les gouvernements plus tard mercredi, décrivant les étapes que l’organisation juge nécessaires pour éviter “plus de variantes, plus de morts, plus de destruction et plus d’incertitude.”

Parmi ces mesures figurent la poussée de vaccination susmentionnée, le maintien des mesures de contrôle des infections dans les hôpitaux, l’augmentation des tests et du séquençage, et l’administration d’un traitement approprié aux patients.