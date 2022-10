Fin des travaux de fin de semaine I-80 à Joliet – Shaw Local

Les automobilistes n’auront pas à faire face aux fermetures de voies le week-end sur l’Interstate 80 à Joliet dans un avenir immédiat.

Le projet Joliet a été achevé deux week-ends plus tôt que prévu, a annoncé lundi le ministère des Transports de l’Illinois.

L’IDOT a attribué l’achèvement précoce aux conditions météorologiques favorables et à l’absence de réparations routières d’urgence nécessaires au cours du projet.

Le projet a parfois ralenti le trafic, en particulier le vendredi, où il fallait parfois deux heures pour traverser Joliet.

“Nous tenons à remercier le public pour sa patience et sa coopération au cours de ces derniers week-ends prolongés”, a déclaré le secrétaire aux Transports de l’Illinois, Omer Osman, dans un communiqué de presse, tout en notant qu’il reste du travail à faire.

“Nous vous demandons de continuer à faire preuve de patience alors que nous reconstruisons ce corridor vital, améliorant la sécurité, la mobilité et créant des opportunités économiques”, a déclaré Osman. “Veuillez rester vigilant pour les zones de travaux en tout temps, en ralentissant et en accordant à la route toute votre attention.”

Les mises à niveau de l’I-80, qui comprendront de nouveaux ponts sur la rivière Des Plaines, se poursuivront jusqu’en 2028.

IDOT en est aux premières étapes d’un projet de 16 miles qui reconstruira des échangeurs et des ponts tout en ajoutant des voies auxiliaires à des endroits sélectionnés entre Ridge Road à Minooka et la Route 30 à New Lenox.

Au cours des six derniers week-ends, les équipes routières ont réparé les ponts et réparé la route entre Raynor Avenue et Gardner Street à Joliet.

L’IDOT a limité les travaux à une direction par week-end, de sorte que lorsque les voies en direction est ont été fermées, les voies en direction ouest sont restées ouvertes et vice versa. Mais les travaux ont limité la circulation à une seule voie, entraînant des sauvegardes de six milles.

Les voies en direction ouest ont été ouvertes le 9 septembre sur la I-80 à Joliet, le premier jour du projet de plusieurs week-ends au cours duquel les équipes de travail ont basculé entre les voies en direction est et ouest les week-ends alternés.

(Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Les travaux comprenaient le rapiéçage, le fraisage, le resurfaçage et le traçage de la chaussée “pour empêcher les fermetures d’urgence et pour maintenir la chaussée dans un état acceptable jusqu’à ce que le projet de corridor plus vaste puisse commencer”, a déclaré l’IDOT dans le communiqué de presse.

Les travaux avancés sur le projet I-80 ont commencé l’année dernière avec un projet de 41,7 millions de dollars pour remplacer les ponts en direction est sur Hickory Creek, Richards Street et Rowell Avenue/Canadian National Railroad. Les ponts en direction ouest sont remplacés sur la rue Richards à Joliet et à Rockdale et New Lenox.

La I-80 en direction est est élargie de Gardner Street à Rowell Avenue à Joliet. Une fois cela fait, IDOT apportera des améliorations similaires dans les voies en direction ouest.