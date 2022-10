Fin des services de trottinettes et de vélos à Kelowna – Kelowna Capital News

Spin s’est lancé à Kelowna.

Les vélos et scooters orange populaires sont progressivement retirés de Kelowna, a déclaré un porte-parole de l’entreprise.

Le porte-parole a déclaré que la semaine dernière, ils avaient reçu une notification indiquant qu’il n’y aurait plus de services à Kelowna, mais ne savent pas pourquoi la décision a été prise.

Spin est l’une des deux entreprises qui ont reçu un permis pour opérer à Kelowna dans le cadre du projet pilote provincial de micro-mobilité. La ville a déclaré que «le programme de permis de micromobilité Bikeshare» vise à fournir des options de mobilité abordables et accessibles.

Lime opère toujours à Kelowna en tant que seul fournisseur de micro-mobilité.

La chronologie et la permanence du changement ne sont pas encore connues, et le porte-parole de Spin, mais ils espèrent que les scooters orange seront de retour à Kelowna dans le futur.

