Fin des séries éliminatoires historiques pour James Mautino / Aurora, Grant Foes / Indiana Wesleyan – Shaw Local

Toutes les bonnes choses ont une fin et pas toujours comme vous le souhaitez.

James Mautino de Spring Valley et Grant Foes de Princeton ont vu les séries éliminatoires historiques de leur équipe universitaire se terminer samedi.

James Mautino

Mautino et les Spartans de l’Université d’Aurora se sont retirés avec une défaite de 45-17 au Wartburg College de Waverly, Iowa samedi, faisant leur première apparition dans la division NCAA. III quarts de finale.

Les Spartans ont pris un départ rapide avec une avance de 10-0 au premier quart, mais les choses se sont rapidement dénouées.

Wartburg a marqué 17 points sans réponse au deuxième quart pour prendre une avance de 21-10 à la mi-temps et a marqué au milieu du troisième quart pour remonter 28-10.

Aurora (11-2) a également marqué au troisième quart pour porter le score à 28-17, mais Wartburg a clôturé avec un quatrième quart de 17-0 pour gagner à l’extérieur.

Mautino, qui a encore une année d’éligibilité, a déclaré que le succès de cette saison est quelque chose sur lequel les Spartans peuvent s’appuyer.

“Je pense que ce n’est que le début de quelque chose de grand ici à AU. Nous ne perdons que cinq partants, alors nous avons une autre excellente occasion d’aller loin l’an prochain », a-t-il déclaré.

Mautino, un senior de Hall où il était joueur de l’année de la BCR, a réussi un sommet d’équipe avec six réceptions et 44 verges.

“Mes entraîneurs ici ont été incroyables en me développant en tant que joueur de football ainsi qu’en tant qu’homme. Ils m’ont toujours placé dans des positions pour faire des jeux à la fois sur les équipes spéciales et offensivement », a-t-il déclaré.

Les ennemis et les Wildcats de l’Université Indiana Wesleyan n ° 5 sont tombés contre le n ° 3 Northwestern College, 38-7, à Orange City, Iowa, samedi lors de la demi-finale de la série de championnats de football NAIA 2022.

C’était la première apparition d’IWU en demi-finale dans l’histoire de six ans du programme.

Accorder des ennemis

Les Wildcats ont remporté leur plus haut total de victoires avec 11 victoires et leur tout premier championnat de conférence.

Foes, un joueur de ligne de deuxième année, était ravi de participer à la course éliminatoire historique des Wildcats.

« Cette année a été une excellente année. J’ai la chance de faire partie d’un si bon programme avec d’excellents entraîneurs qui nous dirigent. Cette course était spéciale pour l’université et le programme et ce fut une expérience formidable, nous sommes ravis de retourner au travail afin de pouvoir continuer à voir le succès sur le terrain à l’avenir.

Les ennemis ont crédité le senior de cette année pour avoir amené les Wildcats là où ils sont.

“Cette demi-finale était spéciale parce que tout le travail que les seniors ont mis dans ce programme a finalement pu être montré”, a-t-il déclaré. “Ce sont eux qui ont construit ce programme avec les entraîneurs et je suis très reconnaissant d’avoir pu apprendre d’eux et passer du temps avec eux.”

Foes a été nommé joueur BCR de l’année à Princeton.