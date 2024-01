Fin des recherches pour retrouver les Navy SEAL perdus en mer alors qu’ils étaient en mission pour saisir des armes iraniennes

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

L’armée américaine a mis fin à ses recherches pour retrouver deux Navy SEAL perdus en mer lors d’une mission visant à intercepter des armes iraniennes destinées à des militants au Yémen, ont annoncé dimanche des responsables, soulignant les risques pour les États-Unis d’une spirale de violence au Moyen-Orient sur fond de guerre israélienne en la bande de Gaza.

Le Commandement central américain a déclaré que les deux militaires d’élite n’avaient pas été localisés au cours d’une opération de recherche et de sauvetage de 10 jours.

“Leur statut a été changé en défunt”, a indiqué le commandement dans un communiqué. “Nous menons actuellement des opérations de récupération.”

Les SEAL ont disparu lors d’une opération nocturne dangereuse qui s’est déroulée le 11 janvier dans la mer d’Oman, près des côtes somaliennes, une zone connue pour la piraterie et la contrebande d’armes. Des troupes ont été dépêchées depuis une base flottante, l’USS Lewis B. Puller, pour inspecter un navire soupçonné de transporter des armes illicites. Alors qu’ils tentaient de monter à bord, l’un des SEAL a glissé d’une échelle et le second, après avoir vu son camarade tomber à l’eau, a plongé pour aider, ont indiqué des responsables. Tous deux ont été emportés par les puissantes houles.

Une mission de recherche et de sauvetage a été lancée alors que d’autres membres du personnel montaient à bord du navire suspect. Ils ont découvert des ogives de missiles balistiques et de croisière, des systèmes de propulsion et de guidage ainsi que des composants de défense aérienne, ont indiqué des responsables militaires, décrivant ces équipements comme un réapprovisionnement iranien des militants Houthis au Yémen.

Les Houthis, qui contrôlent de vastes étendues du pays ravagé par des années de guerre civile, ont mené plus de 30 attaques contre des navires marchands depuis novembre, perturbant considérablement la navigation commerciale dans la mer Rouge. Le groupe a présenté sa campagne comme des représailles à la guerre menée par Israël à Gaza.

En réponse, les États-Unis et leurs partenaires ont dépêché des navires de guerre dans la région, entraînant de nombreuses altercations et une intensification des efforts pour intercepter les livraisons d’armes en provenance d’Iran. Le président Biden et son équipe de sécurité nationale ont toutefois cherché à faire preuve de prudence, craignant qu’une réaction excessive ou une erreur de calcul n’enhardisse davantage les Houthis et d’autres groupes mandataires iraniens qui ont amplifié leurs attaques contre les troupes et les intérêts américains dans tout le Moyen-Orient.

Alors que la tragédie se déroulait dans la mer d’Oman, les forces américaines ont lancé ce qui est devenu une série de frappes aériennes régulières au Yémen – au nombre de sept tirs jusqu’à présent, rejointes dans un premier temps par la Grande-Bretagne – pour dégrader le vaste arsenal d’armes de fabrication iranienne des Houthis. Les responsables militaires américains ont fait un connexion directe entre la saisie d’armes en mer et les attaques en provenance du Yémen.

Après la découverte des composants du missile, l’équipage de 14 personnes du bateau intercepté a été arrêté et leur navire – décrit comme un boutre, un type de navire de commerce parfois utilisé par les contrebandiers – a été coulé. L’équipe américaine d’embarquement l’avait jugé « dangereux », ont déclaré des responsables.

On ne sait toujours pas comment les deux SEAL ont été perdus si rapidement. La mission a été entreprise avec des drones et des hélicoptères déjà en vol pour assurer la surveillance, et les marins portaient des dispositifs de flottaison, selon un responsable de la défense proche de l’opération. L’équipage du boutre, qui était toujours interrogé vendredi, n’a pas fait preuve d’hostilité, a déclaré le responsable, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour décrire l’incident.

On ne sait pas si les marins portaient d’autres équipements susceptibles de faciliter une opération de sauvetage, comme des lampes infrarouges ou des flashs stroboscopiques, que les troupes américaines portent souvent en mission afin de pouvoir être facilement identifiés par les forces amies.

Interdire les navires suspects ou contradictoires, appelé visite, embarquement, perquisition et saisie, ou VBSS, mission est parmi les opérations les plus difficiles et les plus dangereuses entrepris par des troupes hautement entraînées. Ils impliquent généralement de s’approcher du navire suspect dans des bateaux plus petits et d’utiliser des échelles et des outils d’escalade pour monter à bord, ce qui peut être compliqué par une mer agitée.