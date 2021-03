Suivre le drame dans la vie des Kardashian a été un tour de montagnes russes pour des millions de téléspectateurs ainsi que pour la famille elle-même.

Mais une chose qui colle le clan Kardashian-Jenner à travers toutes les rangées, les combats de chats et les farces est «l’amour inconditionnel».

La fin de la balade est en vue alors que le premier épisode de la dernière série de L’incroyable famille Kardashian est diffusé vendredi.

Les 20 saisons de l’émission de téléréalité sur la famille, qui a débuté en 2007, en ont fait un phénomène mondial et plus riche de 1,4 milliard de livres sterling.

Pourtant, malgré les projecteurs télévisés intenses allumés sur Kris, Kim, Kourtney, Khloe, Kendall, Kylie and Co pendant 260 épisodes, il y a encore des malentendus sur les mégastars.







(Image: INSTAGRAM)



Le mannequin Kendall, 25 ans, et sa demi-sœur Kourtney, 41 ans, ont révélé quelques vérités personnelles dans un podcast animé par l’actrice de cinéma Kate Hudson et son frère Oliver.

Les femmes, qui comptent 270 millions d’abonnés Instagram entre elles, insistent sur le fait qu’elles ont une vie normale et ne font pas les choses pour obtenir plus de publicité.

Ils ont également dit qu’ils n’aimaient pas tous les spectacles auxquels ils avaient participé.

L’entrepreneur Kourtney a déclaré: «Le ciment est l’amour inconditionnel. Nous nous aimons quoi qu’il arrive. Même si nous nous battons, nous nous soutenons toujours. »

Kendall a affirmé qu’une sœur lui avait déjà tiré un couteau lors d’une interview aux États-Unis avec sa copine Hailey Bieber, bien qu’elle n’ait pas révélé lequel.

Kourtney a également eu une brouille physique avec une sœur. Dans la saison 18, elle en est venue aux coups avec Kim, 40 ans, d’affilée sur le travail.









Kendall a déclaré au podcast Sibling Rivalry: «Comme toute relation fraternelle, vous vous engagez dans ces combats fous.

«Vous pouvez les détester pendant cinq minutes, puis 20 minutes plus tard, vous vous dites: ‘Veux-tu aller déjeuner?’. C’est un peu cette relation. Mais publiquement, nous disons toujours que nous sommes comme un accord global, quand l’un de nous fait quelque chose, cela nous reflète tous. »

Et que vous les aimez ou les détestez, le paquet Kardashian a fait un paquet, avec des retombées lucratives telles que des produits de beauté, des marques de mode et des entreprises très prospères.

Mais Kim, qui divorce du rappeur Kanye West, 43 ans, après sept ans de mariage, a annoncé l’année dernière que la famille avait besoin d’une pause dans la série.

Kim, qui figurait sur la liste 2015 des 100 personnes les plus influentes du magazine Time, a également laissé une impression durable avec le «visage de cri laid», qu’elle a retiré après avoir perdu une boucle d’oreille en diamant de 54 000 £.

Son expression est devenue un mème mondial après d’innombrables bouleversements.









Le père de Kendall et Kylie, Caitlyn Jenner – anciennement connu sous le nom de Bruce – était un habitué de l’émission.

Caitlyn, 71 ans, qui en tant que Bruce était un décathlonien champion olympique, a subi un changement de sexe en 2017 et en 2019 est apparue sur I’m A Celebrity… Get Me Out of Here.

Elle est arrivée sixième dans une série remportée par l’ex-star d’EastEnders Jacqueline Jossa.

Pour Kendall, Caitlyn et « maman », la parentalité de Kris l’a aidée à garder un certain sens de la normalité, dans une vie jouée devant les caméras.

La star de la couverture de Vogue – l’un des mannequins les plus payés au monde – a déclaré: «Il est difficile de dire pourquoi Kylie et moi avons fini, pour la plupart, assez calmes et normaux à propos de toute la situation du tournage, parce que nous l’avons réellement vécue. .

« Je ne peux pas vous dire ce qui est différent de la façon dont nous l’avons fait à la façon dont quelqu’un d’autre a été élevé parce que c’est la seule chose que je sais. »







(Image: Getty)



Elle a déclaré: «Je pense que c’est une parentalité incroyable, mais au-delà de la parentalité incroyable, je pense que vous êtes le produit du style de vie que vous vivez.

«Nous sommes allés dans des écoles normales, c’est tout ce qui m’inquiétait, je me fichais de savoir qui venait dîner.»

Kris, 65 ans, est souvent celui qui ramasse les morceaux quand les choses tournent mal.

Kendall a déclaré: «Je pense que nous sommes super indépendants et individuels, mais notre mère est la base, capitaine, peu importe comment vous voulez l’appeler.

«Si jamais j’ai un problème, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, je cours vers ma mère, j’appelle ma mère comme n’importe qui le ferait. Il y a eu des drames à profusion. »

Dans un épisode, Khloe, 36 ans, allait en prison pour avoir violé la probation après avoir conduit en état d’ivresse et Kim a reçu une célèbre raclée de sa mère pour avoir pris des selfies alors qu’ils se rendaient en prison.







(Image: kimkardashian / Instagram)



Dans un autre, lors de vacances exotiques, Kris a été mordue par une mouche et sa lèvre supérieure a enflé pour ressembler à un bec de canard.

Bien qu’elles aient laissé les caméras suivre chacun de leurs mouvements, les sœurs se sentent souvent incomprises.

Kourtney, maman de trois enfants, a déclaré: «Il y a cette idée que je suis tellement réglementé, super rigide.

«Comme lorsque nous avions la fête d’anniversaire des filles, c’était un thème du pays des bonbons et il y a eu cette grande bagarre entre moi et Kim sur le fait que je ne voulais pas autant de malbouffe à la fête et elle l’a fait.

«Dans toute la façon dont il a été décrit, cela donnait l’impression que je n’étais pas amusant.

«C’est le personnage qu’ils ont fait de moi, c’est gênant parce que je suis comme, ‘Je suis le plus amusant!’.»









Kendall dit qu’elle ne regardera pas les séries les plus récentes, seulement les premières parce qu’elles sont comme des «vidéos personnelles discrètes».

Elle a ajouté: « C’est tellement bizarre de voir à quel point Kylie et moi étions petits. »

Kourtney, qui a lancé le site Web de beauté et de bien-être de plusieurs millions de livres Poosh il y a deux ans, admet également qu’elle est horrifiée par certains épisodes – à cause des tenues.

«La mode était si mauvaise!» elle a ri. Kendall, l’un des plus grands influenceurs des médias sociaux, a déclaré que la société avait tellement de choses erronées à propos de «l’ensemble du label Kardashian / Jenner».

Elle a déclaré: «Je suis super loyale et super défensive vis-à-vis des gens que j’aime, surtout quand on parle de toute ma famille.

«Les gens pensent que nous manipulons des situations, que nous faisons ceci ou cela, les gens sont comme:« Ils appellent les paparazzi ».

«Tout d’abord, je n’ai pas le temps. Deuxièmement, pourquoi?

«Rien de tout cela n’a de sens pour moi et cela devient très frustrant parce que je connais des gens, que je ne nommerais jamais, qui font ce genre de choses que vous n’auriez jamais pensé faire ça.

«Les gens pensent vraiment que nous sommes assis ici et que nous calculons toutes ces choses.

« C’est littéralement la raison pour laquelle nous avons un spectacle parce qu’il y a de la folie tout le temps et ce n’est pas prévu. C’est pourquoi notre émission a connu un tel succès. »