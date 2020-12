Dans un mois, le Royaume-Uni aura quitté l’Union européenne pour de vrai. Il a cessé d’être membre en janvier dernier, mais à partir du jour de l’An 2021, il tombera enfin hors du harnais de l’Europe, libre de se frayer un chemin le monde.

Une fois la période de transition expirée, à minuit HEC (23 heures, heure du Royaume-Uni), les règles de l’UE ne s’appliqueront plus au Royaume-Uni. La transformation qui s’impose depuis le référendum de 2016 – qui couvre l’immigration vers l’industrie, la pêche pour financer, la sécurité pour la science – aura enfin lieu.

Les changements seront nettement plus perturbateurs et coûteux à moins que les deux parties ne s’entendent sur un accord sur le commerce et les relations futures. Mais les rapports de progrès sont toujours contrebalancés par le même jeu de blâme de Groundhog Day sur les gros problèmes.

Nous sommes maintenant en décembre et c’est vraiment la fin du jeu. Le cadran clignote déjà en rouge pour le processus de ratification. Pourtant, les pierres d’achoppement font écho à celles du début: les droits de pêche de l’UE dans les eaux britanniques, l’équité dans la concurrence future et la manière dont un accord devrait être régi.

Certaines sources de l’UE ont même identifié jeudi comme jour de décision: « Soit un accord est conclu, soit ce sera la fin », a déclaré l’un d’eux.

Parler de concessions fait sensation

Le négociateur en chef de l’UE sur le Brexit, Michel Barnier, a rencontré les ambassadeurs de l’UE mercredi matin et, selon les sources présentes, n’a pas pu dire si un accord serait conclu – faisant écho aux commentaires d’Ursula von der Leyen il y a une semaine.

La présidente de la Commission européenne se serait davantage impliquée, envoyant l’une de ses plus hautes personnalités, Stéphanie Riso, à Londres. Des sources européennes citées par l’AFP ont déclaré que cela visait à « accélérer les négociations, avec des concessions qui risquent d’aller au-delà de ce qui a été accepté par les États membres ».

Les rapports selon lesquels la Commission pourrait être prête à céder plus de terrain ont ébouriffé des plumes dans certaines capitales européennes. Le président français Emmanuel Macron a répété mardi qu’un accord « doit respecter nos intérêts à long terme ».

« La préservation des activités de nos pêcheurs dans les eaux britanniques est une condition essentielle. De même que les règles de concurrence loyale sur le marché à long terme », a-t-il déclaré.

La contribution de la pêche aux économies du Royaume-Uni et de l’UE est peut-être minime, mais son importance pour les communautés côtières a provoqué des raz-de-marée dans les terres d’un certain nombre de pays.

Réconcilier ces intérêts français avec l’insistance de la Grande-Bretagne sur « le contrôle de nos eaux de pêche », selon les mots de son négociateur en chef David Frost, sera essentiel pour savoir si un accord est possible. La semaine dernière, une offre de l’UE adoucissant ses demandes d’accès aux eaux de pêche britanniques a été rejetée par la Grande-Bretagne comme « dérisoire ».

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a désigné les droits de pêche comme le principal obstacle parmi un ensemble « assez restreint » de problèmes à résoudre, dans une interview à la BBC dimanche.

Pourtant, il a évoqué les perspectives d’un accord. Si l’UE acceptait le « principe » selon lequel le Royaume-Uni voulait « contrôler » ses propres zones de pêche, « nous pouvons y arriver », a-t-il dit.

Le Royaume-Uni est-il prêt à bouger?

« Un accord est encore possible, et je continuerai à parler jusqu’à ce qu’il soit clair que ce n’est pas le cas », a déclaré Frost le week-end dernier, exposer la position britannique sur Twitter.

« Mais pour qu’un accord soit possible, il doit pleinement respecter la souveraineté du Royaume-Uni », a ajouté le négociateur britannique, citant le contrôle des frontières et la politique de subventions ainsi que la pêche comme exemples où cela a des « conséquences pratiques ».

Selon Simon Usherwood, professeur de politique à l’Université de Surrey, l’impasse suggère une incertitude du côté britannique parmi Boris Johnson et son équipe – largement détournés récemment par une fureur sur les restrictions du COVID-19.

« L’explication la plus probable est que le numéro 10 (Downing Street) doit encore décider de ce qu’il veut faire ici, probablement parce qu’il n’a plus de bonnes options », a-t-il déclaré à Euronews.

« S’il y a un accord, alors une partie du coût économique est évitée, mais pas du tout, et le Premier ministre en sera responsable … S’il n’y a pas d’accord, alors Johnson peut se présenter comme le défenseur de la souveraineté britannique, mais avec une lourde pénalité économique à un moment d’une économie déjà affaiblie, et avec un saccage complet des relations Royaume-Uni-UE. «

Certains observateurs sur le continent pensent que le Royaume-Uni est en train de créer un récit sur les poissons pour masquer le fait que les deux côtés sont encore éloignés sur des questions clés. Ces questions ont trait aux sauvegardes sur la concurrence future, un autre domaine dans lequel l’UE cherchait à se déplacer depuis la Grande-Bretagne.

Aides d’État: seulement « mètres jusqu’à la ligne d’arrivée »

Mais d’autres ont détecté des signes encourageants. Von der Leyen était cité en novembre comme rapportant « de meilleurs progrès, plus de mouvement », soulignant l’un des principaux points de friction – les futures règles de subvention de l’Etat – tout en notant qu’il y avait « quelques mètres jusqu’à la ligne d’arrivée ».

Alexander Rose, avocat spécialisé dans les aides d’État et ancien conseiller du gouvernement britannique et de la Commission européenne, s’attend à ce que les négociations se concluent positivement le week-end prochain.

« Je pense que les deux parties ont la volonté de conclure un accord. De plus, je pense que les aides d’État sont sur le point d’être résolues », a-t-il déclaré à Euronews. « La zone d’atterrissage probable est une liste de principes généraux régissant les subventions énoncés dans l’accord commercial, soutenue par un engagement ferme du Royaume-Uni à établir son propre régime de contrôle des subventions nationales. »

Pour débloquer les pourparlers, le Royaume-Uni avait probablement proposé de mettre en place un régulateur de régime, a-t-il déclaré, ajoutant que malgré le calendrier pressant, il pensait qu’il pourrait être opérationnel d’ici le 31 décembre.

« C’est une base raisonnable pour un accord – après tout, le Royaume-Uni bénéficie de règles pour éviter les subventions nuisibles et coordonner les » bonnes « subventions à nos priorités économiques. »

Le deuxième plan britannique pourrait enfreindre le droit international

Les tensions ont encore augmenté cet automne et les relations se sont détériorées par le projet de loi controversé du Royaume-Uni sur le marché intérieur concernant l’Irlande du Nord, qui envisage de violer le traité de divorce de l’UE.

Cela a un impact à la fois sur les travaux du comité mixte UE-Royaume-Uni, l’organe chargé de superviser l’accord de sortie, et sur les négociations sur les relations futures. L’Irlande a déclaré qu’il ne pouvait y avoir d’accord commercial si le projet de loi devenait loi.

Une autre bombe potentielle est maintenant imminente. Le projet de loi de finances du gouvernement britannique est attendu au parlement la semaine prochaine, contenant « encore plus de pouvoirs pour enfreindre le droit international », Jess Sargeant, chercheur principal à l’Institute for Government, dit sur Twitter. « Cela n’ira pas bien avec l’UE. »

Cependant, à l’instar de certains autres experts, elle fait valoir qu’un accord de libre-échange pourrait signifier que de telles mesures ne sont plus nécessaires, offrant une incitation supplémentaire à conclure un accord post-Brexit.

« Un accord entre le Royaume-Uni et l’UE rendrait plus probable le gouvernement britannique d’abandonner les clauses incriminées », a-t-elle ajouté. « Mais la position de l’UE demeure qu’il n’y aura pas d’accord à moins que le Royaume-Uni ne respecte l’accord de retrait. Il semble que les deux parties sont coincées dans un jeu de poule. Les négociations sont en cours, et c’est un signe positif, mais (le ) Le projet de loi de finances pourrait les faire exploser. «

Somnambulisme à pas d’accord?

En octobre 2019, Boris Johnson a pu se promener avec son homologue irlandais de l’époque, Leo Varadkar, et proposer une toute nouvelle approche de la question de la frontière irlandaise. Il a brisé des mois d’impasse et a ouvert la voie à une sortie sans heurts du Royaume-Uni de l’UE en janvier dernier.

La différence cette fois est que du côté de l’UE, de multiples problèmes et acteurs sont impliqués, le temps est pratiquement écoulé et la pandémie est une énorme distraction.

«Il y a un risque que nous nous retrouvions sans accord, non par intention mais à cause d’erreurs politiques», déclare Jess Sergeant.

Simon Usherwood de l’Université de Surrey a déclaré que pour éviter ce scénario, il est probable qu’une réunion entre Boris Johnson et des dirigeants européens tels que le président du Conseil de l’UE Charles Michel, von der Leyen ou la chancelière allemande Angela Merkel. Mais il ne voit « aucun signe de ce qui se passe », décrivant « une perspective qui se détériore ».

« Déjà maintenant, il n’y a pas assez de temps pour intégrer même les ratifications les plus minimes pour faire un accord à partir du 1er janvier, ce qui pourrait faire basculer les choses dans une brèche du Nouvel An alors que tout le monde se démène pour trouver une solution », dit-il.

« Le danger pour l’UE est que si cela se produit, alors le Royaume-Uni pourrait décider que le non-accord n’est pas si mal après tout et renoncer à essayer de continuer à négocier. D’où la pression croissante pour une percée. »

