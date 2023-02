Fin des commandes d’urgence COVID : et ensuite ?

R : Benjamin : « C’est une grande préoccupation. Cela signifie que pour les gens, en particulier pour ceux qui ne sont pas assurés ou sous-assurés, nous devons nous assurer qu’ils y ont accès. Il y a beaucoup de discussions et de débats sur le coût de ces tests et vaccins, et il semble que les entreprises vont imposer des coûts très élevés et croissants. »

R : Atmar : “Je pense que cela signifiera que moins de personnes seront testées et vaccinées”, ce qui “pourrait entraîner une augmentation de la transmission, bien que les tests sur les eaux usées suggèrent qu’il y a déjà beaucoup d’infections non reconnues”.

R : Farber : “Il y aura probablement une diminution des vaccinations et des tests. Les taux de vaccination sont très faibles au départ, et cela les réduira probablement davantage.”

R : Steven Newmark, JD, directeur juridique et directeur des politiques à la Global Healthy Living Foundation : «Bien que nous comprenions qu’une urgence ne peut pas durer éternellement, nous espérons que des services élargis tels que la vaccination gratuite, la promotion d’une vaccination généralisée, l’utilisation accrue de pharmaciens pour administrer les vaccins, la disponibilité et le remboursement de la télésanté, la flexibilité des opportunités de travail à domicile, etc. continue. L’accès à des soins de santé équitables ne devrait jamais revenir en arrière ou être réduit.

Q : Comment cela affectera-t-il les populations à haut risque, comme les personnes dont le système immunitaire est affaibli ?

R : Farber : “Sans monoclonaux [drugs to treat COVID] et Paxlovid gratuit », les personnes dont le système immunitaire est affaibli « peuvent être sous-traitées ».

R : Atmar : “Les implications de la transmission généralisée continue du virus sont que les personnes immunodéprimées peuvent être plus susceptibles d’être exposées et infectées et de subir les conséquences d’une telle infection, y compris une maladie grave. Cependant, dans une certaine mesure, cela peut déjà se produire. Nous constatons toujours environ 500 décès par jour, principalement chez les personnes les plus à risque de maladie grave. »

R : Benjamin : “Les personnes qui ont une bonne assurance, peuvent se permettre de se faire vacciner et ont de bonnes relations avec les praticiens continueront probablement à être couvertes. Mais les personnes à faible revenu et les personnes qui n’ont vraiment pas les moyens de se faire tester ou de se faire vacciner deviendraient probablement sous-immunisées et plus infectées.