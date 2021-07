Fin des bulles scolaires et maintien de l’enseignement interne dans les universités, confirme Gavin Williamson

Le système de bulle scolaire doit être abandonné et l’enseignement en personne restera dans les universités, a confirmé Gavin Williamson.

Le secrétaire à l’Éducation a déclaré que le système de bulles – qui a maintenu les élèves et les enseignements en groupes pour minimiser le mélange au milieu de la pandémie de Covid – et l’isolement « perturbent l’éducation de nombreux enfants ».

Mardi également, le gouvernement a déclaré que les niveaux d’absence scolaire liés à Covid-19 étaient à leur plus haut niveau depuis mars.

Des inquiétudes ont été exprimées ces dernières semaines concernant l’interprétation des règles qui ont entraîné le renvoi de grands groupes d’élèves chez eux pendant 10 jours si un autre élève de sa bulle était positif pour Covid-19.

M. Williamson a déclaré mardi au Parlement que les « restrictions clés » seraient supprimées pour les écoles de l’étape 4 de la feuille de route de l’Angleterre hors du verrouillage, qui est prévue pour le 19 juillet.

« Bien que garder les enfants dans des groupes cohérents était essentiel pour contrôler la propagation du virus lorsque notre population était moins vaccinée, nous reconnaissons que le système de bulles et d’isolement perturbe l’éducation de nombreux enfants », a déclaré le secrétaire à l’Éducation.

« C’est pourquoi nous mettrons fin aux bulles et transférerons la recherche des contacts vers le système de test et de traçage du NHS pour les établissements de la petite enfance, les écoles et les collèges. »

Il a déclaré aux députés: « Je ne pense pas qu’il soit acceptable que les enfants soient confrontés à des restrictions plus importantes que celles de la société au sens large, d’autant plus qu’ils ont tellement abandonné pour assurer la sécurité des générations plus âgées pendant cette pandémie. »

Il a déclaré: «Là où il y a des épidémies, les écoles et les collèges peuvent être contactés par NHS Test and Trace et ils travailleront également avec les équipes de santé locales comme ils le font actuellement.

« Nous établissons également de nouvelles règles qui signifient qu’à partir du 16 août, les enfants n’auront besoin de s’isoler que s’ils ont été testés positifs pour Covid-19. »

Il a également déclaré qu’il n’y aurait « aucune restriction sur l’enseignement et l’apprentissage en personne dans les universités » à moins que les étudiants ne soient invités à s’isoler ou affectés par des épidémies locales.