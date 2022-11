Fin de semaine de retrouvailles des fêtes de St. Charles prévue les 25 et 26 novembre – Shaw Local

Le week-end annuel des retrouvailles des fêtes de St. Charles, un événement de deux jours proposant une variété d’activités de vacances gratuites, aura lieu le vendredi 25 novembre et le samedi 26 novembre au centre-ville de St. Charles.

Selon un communiqué de presse, l’événement commence à 17 heures vendredi au First Street Plaza avec la cérémonie d’allumage des lumières. Il y aura des chants de Noël chantés par les chorales des écoles secondaires St. Charles East et St. Charles North et une apparition spéciale du Père Noël. L’interrupteur officiel de la cérémonie est l’officier de police de St. Charles Jennifer Larsen et sa famille.

À 10 h samedi, le théâtre Arcada accueillera une projection gratuite du film “Elf”, et à 13 h, la maison du Père Noël ouvrira ses portes au First Street Plaza. Les enfants auront l’occasion de prendre des photos avec le Père Noël de 13 h à 16 h tous les samedis et dimanches du 26 novembre au 18 décembre.

La journée culmine à 17 h 30 avec le défilé de Noël électrique au centre-ville de Saint-Charles. Le défilé mettra en vedette de la musique de vacances, plus de 60 entrées de défilé et une apparition du Père Noël, a indiqué le communiqué.