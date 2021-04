L’ancien champion asiatique Amit Dhankar (74 kg) a remplacé jeudi le médaillé d’or national Sandeep Mann dans l’équipe de lutte indienne pour le prochain tournoi mondial de qualification olympique, marquant la fin de la route pour le vétéran Sushil Kumar.

Le tournoi, qui se tiendra à Sofia, en Bulgarie, du 6 au 9 mai, sera la dernière épreuve de qualification avant les Jeux de Tokyo.

L’un des athlètes les plus accomplis du pays, Sushil a remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Londres en 2012, quatre ans après une médaille de bronze à Pékin.

Après n’avoir pas été retenu pour la sélection, Sushil, 37 ans, a déclaré à PTI: «Rester en vie est plus important à ce stade. Je n’ai pas encore parlé à WFI, je vais leur parler. »

L’équipe a été choisie par la Fédération indienne de lutte (WFI) après une réunion de son comité de sélection, a indiqué la fédération dans un communiqué de presse signé par son secrétaire adjoint Vinod Tomar.

Outre Dhankar, les autres membres de l’équipe de style libre comprenaient Satyavrat Kadian (97 kg) et Sumit (125 kg).

«En style libre, le comité a fait un remplacement en 74 kg. Sandeep Mann, sélectionné pour les qualifications asiatiques et les championnats asiatiques, n’a pas produit des performances satisfaisantes. Par conséquent, le comité a décidé de donner sa chance à Amit Dhankar qui a obtenu la deuxième position dans les essais de sélection qui ont eu lieu le 16 mars », a déclaré le WFI dans le communiqué.

L’équipe gréco-romaine était composée de Sachin Rana (60 kg), Aashu (67 kg), Gurpreet Singh (77 kg), Sunil (87 kg), Deepanshu (97 kg) et Naveen Kumar (130 kg).

«Dans le style gréco-romain, le comité a fait des remplacements en 60 Kg. et 97 Kg. Les lutteurs sélectionnés dans ces catégories de poids – Gyanendra et Ravi respectivement ont donné de mauvaises performances dans les deux compétitions (qualification asiatique et championnat asiatique).

« Par conséquent, le comité a donné sa chance à Sachin Rana et Deepanshu qui ont obtenu la 2e place dans les essais de sélection. »

Seema (50 kg), Nisha (68 kg) et Pooja (76 kg) ont formé l’équipe féminine indienne.

«Le comité n’a pas jugé approprié de faire un remplacement dans ces catégories de poids car tous ces lutteurs ont remporté des médailles soit dans la compétition de qualification, soit dans le championnat asiatique.»

