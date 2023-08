Quel que soit le résultat du bris d’égalité qui devrait décider du sort de la finale de la Coupe du Monde FIDE 2023 entre l’un des meilleurs jeunes sportifs indiens, Praggnanandhaa R, et le maître scandinave Magnus Carlsen, on peut affirmer sans se tromper que la sensation adolescente du sous-continent est une fierté nationale en lui-même.

News18 a eu l’occasion de s’intéresser au cerveau de RB Ramesh, entraîneur de Prag depuis dix ans et l’une des plus fortes influences sur l’enfant prodige du Tamil Nadu, qui a donné du fil à retordre aux leaders mondiaux du jeu d’échecs.

Le parcours de Prag jusqu’au sommet du prestigieux tournoi en Azerbaïdjan a été souligné par le fait qu’il a battu les joueurs classés numéro 2 et 3 mondiaux, Hikaru Nakamura et Fabio Caruana, en route vers la finale.

Ramesh a donné son évaluation technique de la performance du joueur de 18 ans contre les meilleurs joueurs du monde, ce qui l’a finalement propulsé vers la dernière frontière contre Carlsen.

« Prag a dominé le n°2 mondial et le n°3 mondial », commence Ramesh avec plus qu’un soupçon de fierté dans la voix.

« Au cours de ce voyage, il avait incroyablement bien accompli quelques tâches clés. L’une est sa fin de partie et l’autre est la façon dont il a défendu une mauvaise position.

« Lorsque vous jouez beaucoup de matchs, vous faites des erreurs et vous vous retrouvez fréquemment coincé dans de mauvaises positions. Ce qui se passe ensuite, c’est que vous êtes frustré et que vous finissez par perdre la partie », a-t-il expliqué.

« Mais Prag a défendu ces positions et a riposté pour récupérer plusieurs demi-points et revenir dans le match. C’est très crucial et je pense qu’il l’a très bien fait.

« Et bien sûr, dans certains matchs, il a très bien attaqué, donc dans l’ensemble, il a bien réussi dans plusieurs domaines.

« Un petit souci cependant serait la gestion du temps. Je pense que ce serait un peu mieux s’il pouvait répondre à ce problème. Mais là encore, c’est quelque chose que je ressens depuis longtemps maintenant. Mais Prag est un perfectionniste et il compte jouer sans commettre d’erreurs. Et pour répondre à un tel perfectionnisme, il faut analyser en profondeur et cela pourrait être la cause des problèmes de temps », a-t-il déclaré en expliquant la raison principale de cette inquiétude.

« Nous en avons parlé en détail, mais cela ne change pas du jour au lendemain. S’il parvient à s’adapter à cela, je pense qu’il sera un joueur complet », a affirmé Ramesh.

Prag a également dû survivre à un match marathon contre son compatriote Arjun Erigasi en quart de finale du tournoi à Bakou, alors qu’il a remporté une victoire par derrière sur son compatriote, ce qui a suscité une réaction de Caruana, son demi-finaliste. dernier adversaire.

Ramesh a mis en lumière les défis auxquels Prag a été confronté lors de sa rencontre contre son compatriote indien et a révélé comment il s’est rallié pour sceller les progrès malgré la défaite du match d’ouverture en jouant avec les Blancs.

« Il y a eu une série de neuf tournois l’année dernière au cours desquels Prag a battu Magnus Carlsen cinq fois en plus de battre également d’autres joueurs de haut niveau. Plusieurs joueurs sont venus me voir et ont loué ses talents. Les gens saluent sa solide configuration mentale et sa maturité pour son âge », a déclaré l’entraîneur vedette.

« Le match contre Arjun a été difficile car il a débuté par une défaite en jouant en blanc. Et c’est quelque chose qui est toujours difficile à digérer. »

« Il devient incroyablement difficile d’annuler une partie au meilleur des deux lorsque vous abandonnez une partie en jouant avec les blancs », a-t-il expliqué plus loin.

« Et c’est ce que Fabiano voulait dire lorsqu’il a dit qu’il ne se serait pas soutenu pour gagner dans une situation comme celle dans laquelle Prag s’est retrouvé contre Arjun. »

« Mais Prag a immédiatement gagné, puis il y a eu un va-et-vient. De telles batailles sont délicates dans le sens où il y a un changement d’élan et de confiance à chaque victoire ou défaite », a déclaré Ramesh en nous donnant un aperçu de l’esprit d’un grand maître lors de parties à flux et reflux.

« C’est une tâche psychologiquement ardue et c’est ce que Fabiano a apprécié dans cette victoire », a déclaré l’entraîneur.

« Lorsque des joueurs de renom vous saluent, le sentiment que vous ressentez est spécial et cela renforce votre confiance. Carlsen a fait publiquement l’éloge de Prag à plusieurs reprises et lorsque de telles légendes vous reconnaissent, cela vous remonte le moral », a déclaré Ramesh.

Lorsque les réalisations d’un adolescent apportent de la joie à des millions de personnes à travers le vaste pays, il est tout à fait naturel que la réaction qu’elles suscitent auprès de l’un des principaux responsables de ces distinctions soit bien plus amplifiée.

« Je l’entraîne depuis dix ans et je suis extrêmement fier de tout ce qu’il a accompli », a déclaré Ramesh avec un plaisir sans prétention.

L’entraîneur du prodige a également évoqué l’impact de la victoire de Prag sur la prolifération de l’intérêt pour le football à l’échelle nationale.

« Un autre point positif est le fait que les médias ont commencé à s’intéresser à ce sport, ce qui est un bon signe pour le jeu dans son ensemble », a-t-il déclaré.

« Les échecs sont un sport de niche en Inde et peu de joueurs sont connus. Tout le monde connaît Viswanathan Anand, mais beaucoup de bons joueurs passent inaperçus.

« Le fait que les médias prennent note de Prag et chantent ses louanges me rend très heureux », a conclu Ramesh.