Boris Johnson se rend mercredi à Bruxelles pour rencontrer la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, alors que les deux parties font un effort de dernière minute pour conclure un accord post-Brexit, à peine trois semaines avant d’énormes changements à la fin de l’année.

L’absence d’accord aggraverait la rupture économique, provoquant de nouveaux bouleversements pour les entreprises des deux côtés de la Manche.

Le bureau de Johnson a confirmé que les deux dirigeants tiendraient un dîner-réunion « pour poursuivre les discussions sur les relations futures entre le Royaume-Uni et l’UE ».

Le Premier ministre britannique a déclaré qu’il espérait que la « douce raison » prévaudrait. « La situation en ce moment est très délicate », a-t-il ajouté, même si « l’espoir est éternel ». Von der Leyen a simplement déclaré dans un tweet qu’elle attendait avec impatience d’accueillir Boris Johnson et de poursuivre « notre discussion sur l’accord de partenariat ».

Suite à leur appel téléphonique de lundi, les deux dirigeants ont déclaré que des «différences significatives» subsistaient sur trois questions clés – les droits de pêche, les règles de concurrence loyale et la gouvernance des futurs litiges.

C’est un moment déterminant pour le poste de Premier ministre de Johnson, dont la cheerleading du Brexit a joué un rôle important dans le vote pour quitter l’UE, puis l’a emmené à Downing Street. Le gouvernement britannique et ses négociateurs ont renouvelé leurs appels pour que l’UE respecte la «souveraineté» du Royaume-Uni. Le test sera la mesure dans laquelle Johnson est prêt à faire des compromis pour conserver l’accès aux marchés européens.

Von der Leyen, quant à lui, sera soucieux de défendre les propres «lignes rouges» de l’UE, en sauvegardant le marché unique de l’Union et en le protégeant de la concurrence potentiellement déloyale du Royaume-Uni à l’avenir. Plusieurs pays de l’UE, notamment la France, ont fait pression sur la Commission pour qu’elle ne cède pas trop de terrain.

Le ministre allemand des Affaires européennes, Michael Roth, dont le pays assure actuellement la présidence tournante du Royaume-Uni, a déclaré: «nous sommes vraiment dans une situation très difficile».

Des changements majeurs entreront en vigueur dès la nouvelle année avec ou sans accord, lorsque le Royaume-Uni quittera le marché unique et l’union douanière de l’UE.

L’incapacité de parvenir à un accord sur les relations futures entraînerait des tarifs douaniers et d’autres barrières coûteuses au commerce à partir de janvier, et laisserait les arrangements dans de nombreux autres domaines dans les limbes, plongeant les relations UE-Royaume-Uni à un nouveau plus bas.

Mardi a apporté un certain apaisement des tensions avec la nouvelle que l’UE et le Royaume-Uni étaient parvenus à un accord de principe sur la mise en œuvre de nouveaux arrangements pour l’Irlande du Nord à partir de 2021. Ceux-ci ont été énoncés dans l’accord de divorce qui a sorti le Royaume-Uni de l’UE en janvier dernier, et depuis puis un comité mixte Royaume-Uni-UE a travaillé sur sa mise en œuvre. Plus de détails doivent être donnés mercredi.

Dans le cadre du dernier accord, annoncé par ses coprésidents, le ministre britannique Michael Gove et le vice-président de la Commission européenne Maroš Šefčovič, le gouvernement britannique a annoncé qu’il retirera de la législation sur le Brexit les clauses litigieuses qui ont provoqué un tollé contre l’UE.

Les mesures du projet de loi britannique sur le marché intérieur concernant les arrangements pour l’Irlande du Nord auraient remplacé des parties de l’accord de divorce contraignant de l’UE, violant le droit international.

Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne en janvier dernier mais a continué à suivre la plupart des règles de l’UE pendant la période de transition qui expire le 31 décembre. Il quittera alors les structures commerciales de l’UE et sera considéré comme un « pays tiers ».