Fin de l’urgence de santé publique américaine Covid

Un panneau à l’extérieur d’un hôpital annonce des tests COVID-19 le 19 novembre 2021 à New York. Spencer Platt | Getty Images

L’urgence de santé publique américaine déclarée en réponse à COVID-19[feminine prend fin jeudi plus de trois ans après le début de la pandémie. La décision de l’administration Biden de mettre fin à l’urgence intervient alors que les décès et les hospitalisations ont considérablement diminué en raison de la disponibilité de vaccins, de traitements antiviraux et d’une exposition généralisée au virus. Les décès dus à Covid sont tombés à leur plus bas niveau depuis mars 2020, lorsque la propagation rapide du virus aux États-Unis a submergé le système de santé et entraîné des fermetures généralisées d’écoles, d’entreprises et de lieux publics. Les admissions à l’hôpital dues au virus sont également tombées au niveau le plus bas depuis que les États-Unis ont commencé à suivre les données en août 2020. La fin de l’urgence apportera des changements importants dans la façon dont les États-Unis réagissent au virus. Les hôpitaux perdront la flexibilité d’augmenter rapidement la capacité en lits si les admissions de patients augmentent, et les Centers for Disease Control and Prevention réduiront leurs efforts pour suivre le virus. Après la fin de l’urgence, le CDC ne pourra plus obliger les laboratoires à communiquer les résultats des tests Covid. L’agence n’a pas le pouvoir d’obliger les États américains à signaler de nouveaux cas. La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, qui quittera ses fonctions fin juin, a averti le Congrès la semaine dernière que l’agence devait encore négocier des accords de partage de données avec des juridictions individuelles, un processus qui prend du temps et qui met la nation en danger. « Cela devrait nous inquiéter tous principalement parce que cela dit sur la visibilité que nous aurons sur la prochaine épidémie », a déclaré Walensky au comité sénatorial de la santé. « Nous serons de retour à la case départ en ayant à construire et à négocier une capacité de surveillance pendant que nous combattons un agent pathogène. » Alors que les experts en santé publique conviennent que les États-Unis disposent aujourd’hui de beaucoup plus d’outils pour lutter contre Covid, ils préviennent que le virus restera une menace persistante pour les personnes âgées, les personnes vulnérables et le système de santé fragmenté et battu du pays. « Je pense que nous avons dépassé le pire maintenant, mais il y aura un rythme régulier d’hospitalisations et de décès pendant de nombreuses années à venir », a déclaré Lawrence Gostin, directeur de l’Institut O’Neill pour le droit national et mondial de la santé à l’Université de Georgetown. .

Le virus tue toujours

L’urgence de santé publique américaine a été renouvelée 13 fois depuis que l’administration Trump a publié la première déclaration le 31 janvier 2020, alors qu’il n’y avait que six cas connus de Covid et aucun décès connu aux États-Unis. Au cours des trois années qui ont suivi, Covid a tué plus de 1,1 million de personnes aux États-Unis et en a hospitalisé des millions d’autres dans la pire crise de santé publique depuis la pandémie de grippe plus d’un siècle plus tôt en 1918. Le virus était le quatrième leader cause de décès aux États-Unis en 2022 – deux ans après la première apparition de Covid – derrière uniquement les maladies cardiaques, le cancer et les blessures non intentionnelles. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré vendredi la fin de l’urgence mondiale de Covid. Mais le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a mis en garde les gouvernements nationaux contre le démantèlement des systèmes qu’ils ont construits pour répondre au virus. « Ce virus est là pour rester. Il tue toujours et il continue de changer. Le risque demeure que de nouvelles variantes émergent qui provoquent de nouvelles flambées de cas et de décès », a déclaré Tedros.

Plus de 1 000 personnes meurent encore une semaine de Covid aux États-Unis, dont l’écrasante majorité sont 75 ans ou pluscar le public a largement perdu tout intérêt à se tenir au courant des vaccins. Seuls 42% des seniors sont à jour sur leurs vaccins Covid, selon les données du CDC. Seulement 17% de la population totale des États-Unis a reçu le dernier rappel. « Vous devez rester à jour pour bénéficier d’une protection adéquate », a déclaré le Dr James Lawler, expert en maladies infectieuses au centre médical de l’Université du Nebraska. « Semblable à l’immunité contre la vaccination, survivre à Covid vous donne une immunité, mais cette immunité ne dure pas », a déclaré Lawler. L’administration Biden affirme que la fin de l’urgence n’aura pas d’incidence sur l’accès aux vaccins et aux traitements antiviraux Covid, car il existe toujours un stock fédéral, mais de nombreux consommateurs devront commencer à payer pour les tests Covid. Gostin a déclaré qu’une campagne de désinformation contre les vaccins, en particulier dans les États conservateurs, ainsi qu’une fatigue générale des vaccins ont mis la santé du pays en danger. Pendant ce temps, des millions de personnes risquent de perdre leur couverture par Medicaid, le programme public d’assurance maladie pour les personnes à faible revenu, car les États sont désormais autorisés à revoir l’éligibilité pour la première fois depuis des années. Le Congrès a essentiellement interdit aux États d’expulser les gens de Medicaid pendant la pandémie, mais ces protections ont expiré en avril. « Nous allons assister à l’effritement du filet de sécurité sociale et sanitaire au cours des prochains mois », a déclaré Gostin. « Il y aura une augmentation de la non-assurance et des personnes n’ayant pas accès aux soins de santé », a-t-il déclaré.

Le système de santé mis à mal