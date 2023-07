Fin de l’intersaison des Giants : Seront-ils à nouveau candidats aux séries éliminatoires ?

Ralph Vacchiano Journaliste NFC Est

Ils ne l’admettraient jamais, bien sûr, mais les Giants de New York étaient toujours en mode reconstruction cette intersaison, malgré leur apparition surprise en séries éliminatoires en 2022. Ils savaient que devenir un concurrent éternel allait prendre plusieurs cycles. Et c’était la première intersaison où ils avaient vraiment les atouts et la liberté de plonger dans leur plan.

Alors maintenant que l’intersaison est terminée et que le camp d’entraînement arrive bientôt, comment ont-ils fait? Qu’avons-nous appris sur cette équipe parvenue qui veut être à nouveau candidate aux séries éliminatoires en 2023 ?

Voici un aperçu de ce qu’ils ont fait et qui ils sont, sous la forme de 3 vérités et 1 mensonge :

Vérité #1 : Les Géants croient vraiment Daniel Jones prouvera à tout le monde qu’il est l’un des quarts d’élite de la NFL cette saison.

Il n’y avait absolument aucun désespoir dans la décision des Giants de donner à Jones un contrat de 160 millions de dollars sur quatre ans avec 81 millions de dollars garantis. Ils ne l’ont pas fait parce qu’ils y étaient obligés ou parce qu’ils n’avaient pas d’autre choix. Ils l’ont fait parce qu’ils le voulaient et parce que le nouveau régime du directeur général Joe Schoen et de l’entraîneur Brian Daboll – qui étaient tous deux quelque peu sceptiques à l’égard de Jones lorsqu’ils ont été embauchés il y a un an – ont été convaincus de son talent et de son potentiel.

Ce qu’ils ont vu la saison dernière, c’est que Jones portait une attaque généralement minable avec un corps de réception terrible, aucune option viable à l’extrémité serrée et un porteur de ballon qui s’est usé au fil de la saison. Il s’est avéré être une arme remarquable dans les deux sens, se précipitant pour 708 verges et sept touchés. Il a réduit ses interceptions (seulement cinq) et a lancé pour 3 205 verges à un groupe de receveurs en bas de la liste.

Ils croient – ​​vraiment – ​​que s’ils lui donnent une meilleure ligne offensive et plus d’armes, il peut être un quart-arrière parmi les 10 premiers, et peut-être plus. Ils n’en sont pas encore là – et lui non plus – mais les Giants ont amélioré le talent autour de lui et ils s’attendent certainement à ce que le nombre de passes de Jones augmente cette année. C’est pourtant un projet de longue haleine. Jones n’a encore que 26 ans et le front office a encore du travail à faire pour l’aider.

Une fois qu’ils l’ont fait, ils sont convaincus qu’il montrera à tout le monde qu’il est le quart-arrière d’élite qu’ils savent qu’il peut être.

Vérité #2 : Saquon Barkley sera avec les Giants cette saison, et ils auront besoin de lui plus que jamais.

Il n’a pas d’options, donc il n’ira nulle part. Il finira par signer son étiquette de franchise de 10,1 millions de dollars s’il n’obtient pas de contrat à long terme, et peu importe qu’il n’en soit pas content. Barkley est généralement un bon gars et un excellent coéquipier. Il sait aussi que la meilleure façon pour lui d’obtenir le contrat à long terme qu’il souhaite sera de le mériter sur le terrain.

« Nous pouvons rivaliser avec n’importe qui » Le quart-arrière des Giants, Daniel Jones, aborde la saison 2023 de la NFL avec une confiance maximale.

C’est bon pour les Giants, car ils vont avoir besoin de lui pour au moins reproduire les chiffres qu’il a mis en place l’an dernier lors de sa saison de retour – 1 312 verges au sol et 10 touchés, et 57 attrapés pour 338 verges. L’offensive de dépassement des Giants devrait être meilleure – en particulier avec l’ajout de TE Darren Waller – mais ils ont toujours un groupe de réception fragile. Ils ont besoin d’un jeu au sol solide pour maintenir la pression sur Jones.

Ce serait bien si Barkley aidait un peu plus dans le jeu des passes aussi, même si en fin de compte, c’est une décision pour les entraîneurs. Mais ils ont besoin de lui fort et en bonne santé et ressemblant à un gars déterminé à marquer un gros contrat après la saison si les Giants vont vraiment redevenir une équipe éliminatoire.

Vérité n ° 3: L’infraction de dépassement des Giants va passer par le nouveau TE Darren Waller.

Cela semble probable par défaut, car ils n’ont toujours pas de récepteur n ° 1, mais ils pourraient quand même choisir d’emprunter cette voie. Les Giants ont fait l’éloge de Waller tout le printemps – à propos de son intelligence, de son athlétisme et de la façon dont le 6 pieds 6 pouces et 245 livres est un décalage pour quiconque essaie de le couvrir. Il a certainement les compétences pour être un receveur dominant – pas loin de celui qu’il était en 2019-2020 lorsqu’il a en moyenne 99 attrapés pour 1171 verges et a marqué 12 touchés au cours de ces deux années.

Et gardez à l’esprit que le coordinateur offensif des Giants, Mike Kafka, a passé quatre ans à Kansas City (2018-21), dont deux ans en tant que coordinateur du jeu de passes sous Andy Reid. L’offensive des Chiefs a toujours traversé l’ailier rapproché Travis Kelce, un futur membre du Temple de la renommée qui a redéfini les normes pour les ailiers serrés dans la ligue.

Les Giants ne vont pas se transformer en Chiefs du jour au lendemain. Ils vont encore s’appuyer sur les jambes de Jones et Barkley. Mais vous pouvez parier que des éléments de l’alliance Chiefs-Kelce vont se glisser dans l’attaque des Giants, et que Waller va émerger comme l’option n°1 lorsque Jones reviendra pour lancer le ballon.

Le Mensonge : Les Giants ont considérablement amélioré leur corps de réception.

Mise à jour ? Oui. Significativement? Non, même pas proche.

Il ne sera pas difficile pour le corps de receveurs des Giants d’être meilleur qu’il ne l’était l’an dernier alors qu’aucun de leurs meilleurs receveurs ne prévoyait être dans leur top 5 avant le début de la saison. Et ils ont certainement ajouté du talent, en signant Parris Campbell et Jamison Crowder et en repêchant Jalin Hyatt. Ils bénéficieront également d’un coup de pouce si le vétéran Sterling Shepard et le choix de deuxième tour de 2022 Wan’Dale Robinson peuvent également se remettre de leurs chirurgies du LCA.

Les 5 meilleurs QB de la NFL d’Acho âgés de 25 ans et moins L’équipe SPEAK discute des jeunes quarts-arrières qui devraient être considérés comme les meilleurs de la NFL.

Même s’ils le font, cependant, ce que ce corps a, c’est surtout de la profondeur. Ce qu’il n’a pas, ce sont les meilleurs talents. Aucun de leurs 7 meilleurs receveurs – y compris les retours Darius Slayton et Isaiah Hodgins – ne serait l’un des deux partants de la plupart des autres équipes de la ligue. C’est aussi un petit corps – pas beaucoup de taille. Et bien que le groupe ait beaucoup de vitesse potentielle, il a aussi beaucoup d’antécédents de blessures.

Si tout fonctionne parfaitement — et si tout le monde est en bonne santé — le groupe est bon. Shepard et Robinson peuvent être un duo capable dans la machine à sous. Hyatt a un potentiel de menace profonde. Campbell et Slayton sont des options fiables. Aucun d’entre eux, cependant, n’ira au Pro Bowl. Il est difficile d’imaginer l’un d’eux atteindre 1 000 mètres.

Les Giants peuvent encore gagner avec ce groupe. Ils peuvent même prospérer, surtout avec Waller au bout serré. Mais appeler cela une « mise à niveau significative » ? Ils n’en sont tout simplement pas encore là. Et ils pourraient avoir besoin d’ajouter quelques pièces avant d’y arriver à l’avenir.

Ralph Vacchiano est le journaliste NFC East pour FOX Sports, couvrant les Washington Commanders, les Philadelphia Eagles et les New York Giants. Il a passé les six années précédentes à couvrir les Giants et les Jets pour SNY TV à New York, et avant cela, 16 ans à couvrir les Giants et la NFL pour le New York Daily News. Suivez-le sur Twitter à @RalphVacchiano.

