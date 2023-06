Fin de l’épidémie du virus mortel de Marburg en Guinée équatoriale: OMS

L’épidémie d’infection par le virus de Marburg en Guinée équatoriale est terminée, a annoncé jeudi le bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Afrique.

L’agence a déclaré qu’aucun nouveau cas de Marburg, causé par un virus mortel de la même famille qu’Ebola, n’a été signalé au cours des 42 derniers jours après la sortie du dernier patient après le traitement.

L’épidémie a été déclarée le 13 février et était la première du genre en Guinée équatoriale.

Au total, 17 cas confirmés en laboratoire et 12 décès ont été enregistrés. Selon l’OMS, 23 autres personnes seraient mortes d’une probable infection de Marburg.

L’annonce de la fin de l’épidémie en Guinée équatoriale fait suite à une décision similaire de la Tanzanie la semaine dernière.

L’OMS a déclaré qu’elle continuait de travailler avec la Guinée équatoriale pour maintenir des mesures telles que la surveillance et les tests afin de permettre une action rapide en cas de poussées du virus.

REGARDER | Course pour contenir l’épidémie de virus de Marburg en Guinée équatoriale (18 février) : Une course pour contenir l’épidémie de virus de Marburg en Guinée équatoriale Il y a une course pour contenir une épidémie de maladie de Marburg – causée par un virus lié à Ebola – en Guinée équatoriale, où au moins neuf personnes sont mortes. Il n’y a pas de remède contre cette maladie mortelle et le développement d’un vaccin a été interrompu il y a des années.

Qu’est-ce que le virus de Marbourg ?

On pense que le virus de Marburg est originaire de chauves-souris frugivores africaines. Il a été identifié pour la première fois en 1967 en Allemagne et dans l’ex-Yougoslavie, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, parmi des personnes qui travaillaient avec des singes verts importés d’Ouganda.

Selon l’OMS, les gens peuvent contracter le virus par une exposition prolongée dans les mines ou les grottes où vivent les colonies de chauves-souris.

Le virus se propage entre les humains par contact direct avec le sang ou d’autres fluides corporels d’un individu infecté, ou avec des surfaces contaminées par le virus, comme les vêtements ou les draps.

Marburg n’est pas en vol.

Quels sont les symptômes?

Selon l’OMS, les symptômes peuvent commencer « brusquement », et inclure une forte fièvre, des maux de tête sévères et des malaises. Les douleurs musculaires et les douleurs sont également courantes.

« Cela peut avoir un impact sur tous les organes et cela provoquera essentiellement un syndrome de type choc », a déclaré le Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses au Toronto General Hospital, à CBC News en février au début de l’épidémie.

Il a déclaré que le virus peut également provoquer des complications gastro-intestinales et une prédilection pour les saignements faciles.

Selon l’OMS, une éruption cutanée peut apparaître au cours des sept premiers jours et le système nerveux central peut être affecté, entraînant confusion, agressivité et irritabilité.

Si la mort survient, elle survient généralement huit à neuf jours après le début, à la suite d’une grave perte de sang et d’un état de choc.

Comment est-il traité ?

Il n’existe actuellement aucun vaccin pour Marburg et aucun traitement pour le traiter. Mais les patients peuvent être aidés.

« Ils ont besoin de soins de soutien », a déclaré Bogoch, y compris des fluides intraveineux, ainsi que l’équilibre et la surveillance des électrolytes. « Cela peut réduire considérablement le taux de mortalité. »