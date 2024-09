Fin de l’épidémie de COVID-19 dans l’unité de soins de rétablissement 1B du NHH – Reprise des directives de visites régulières dans tout l’hôpital

Mardi 10 septembre 2024

L’hôpital Northumberland Hills (NHH) a le plaisir d’annoncer la fin d’une épidémie de COVID-19 qui avait touché les services spécialisés post-aigus (PASS) du premier étage de l’hôpital.

Le mardi 10 septembre, une éclosion de COVID-19, identifiée pour la première fois dans l’unité de soins de rétablissement (1B) le 27 août, a été officiellement déclarée terminée. Cette annonce intervient quelques jours après que l’hôpital a annoncé qu’une deuxième éclosion dans l’unité de réadaptation pour patients hospitalisés (1A), identifiée pour la première fois le vendredi 30 août, avait également pris fin.

Les visites régulières sont de nouveau possibles pour tous, à l’exception des patients en isolement pour une infection à la COVID-19 ou une exposition suspectée. Des exceptions limitées sont accordées aux patients positifs à la COVID-19 après discussion avec le personnel de prévention et de contrôle des infections (PCI) et l’équipe soignante, y compris, par exemple, ceux qui sont en fin de vie imminente.

Voici un résumé des mesures de prévention et de contrôle des infections qui restent en vigueur au NHH :

Auto-dépistage quotidien par le personnel des symptômes de la COVID-19 – Toutes les personnes entrant à l’hôpital pour travailler doivent effectuer un dépistage préalable des symptômes et s’abstenir d’entrer dans le bâtiment ou dans les bureaux de santé mentale communautaire en cas d’apparition de symptômes.

– Toutes les personnes entrant à l’hôpital pour travailler doivent effectuer un dépistage préalable des symptômes et s’abstenir d’entrer dans le bâtiment ou dans les bureaux de santé mentale communautaire en cas d’apparition de symptômes. Utilisation obligatoire d’EPI appropriés selon les besoins – L’ensemble du personnel, des médecins, des sages-femmes et des soignants/visiteurs essentiels doivent accorder une attention stricte aux exigences en matière d’équipement de protection individuelle (EPI) dans tout l’hôpital.

– L’ensemble du personnel, des médecins, des sages-femmes et des soignants/visiteurs essentiels doivent accorder une attention stricte aux exigences en matière d’équipement de protection individuelle (EPI) dans tout l’hôpital. Suivi des patients et du personnel considérés comme « contacts à haut risque » – Tous les patients identifiés comme présentant un risque élevé d’exposition ont été relocalisés, testés et soignés avec les précautions appropriées ; de même, le personnel à risque d’exposition sera également invité à surveiller et à effectuer des tests si nécessaire.

– Tous les patients identifiés comme présentant un risque élevé d’exposition ont été relocalisés, testés et soignés avec les précautions appropriées ; de même, le personnel à risque d’exposition sera également invité à surveiller et à effectuer des tests si nécessaire. Vaccination obligatoire du personnel – Tout le personnel et les médecins sont tenus d’être à jour avec leurs vaccins contre la COVID-19.

– Tout le personnel et les médecins sont tenus d’être à jour avec leurs vaccins contre la COVID-19. Respect strict des pratiques rigoureuses d’hygiène des mains – Le strict respect d’une hygiène rigoureuse des mains continuera d’être renforcé.

– Le strict respect d’une hygiène rigoureuse des mains continuera d’être renforcé. Nettoyage environnemental amélioré – Un nettoyage renforcé, axé sur les surfaces fréquemment touchées et les espaces communs, a été mis en œuvre.

– Un nettoyage renforcé, axé sur les surfaces fréquemment touchées et les espaces communs, a été mis en œuvre. Communication proactive – Les avis publics sont continuellement mis à jour sur les canaux de communication du NHH, y compris les portes à l’intérieur/menant à l’hôpital, afin de promouvoir la sensibilisation à la présence de la COVID-19 et à l’importance de la vigilance avec les EPI.

Le port du masque reste une responsabilité partagée pour atténuer la propagation

Bien que le port du masque demeure facultatif à l’hôpital et dans les bureaux de santé mentale communautaire, il est rappelé aux visiteurs de surveiller tout symptôme de maladie transmissible, y compris la COVID-19, avant de se rendre sur place et de s’abstenir de se rendre sur place en présence de symptômes. Des masques continuent d’être facilement disponibles à toutes les entrées de l’hôpital et dans les bureaux de santé mentale communautaire.

Rappels de visite

Les visiteurs qui ont récemment développé la COVID-19 ne sont pas autorisés à rendre visite aux patients pendant 10 jours complets à compter de la date d’apparition des symptômes ou du test positif (selon la date la plus proche).

Pour plus de détails sur les directives et les attentes en matière de visites au NHH, y compris les réponses aux autres questions fréquemment posées, veuillez consulter notre site Web. Les mises à jour sur l’état de l’épidémie de COVID-19 au NHH continueront d’être communiquées via le site Web de l’hôpital et les canaux de médias sociaux associés.

Voir/télécharger le communiqué de presse en pdf