Fin de la carrière de Sergio Busquets à Barcelone: ​​le grand milieu de terrain était à la fois un retour en arrière et une vision de l’avenir du football | Nouvelles du football

Le départ de Sergio Busquets de Barcelone marque la fin d’une époque, peut-être la fin de le ère. Le dernier homme de la formation légendaire de Barcelone qui a commencé la finale de la Ligue des champions 2011 a disputé son dernier match pour le club au Camp Nou.

Sa sortie imminente a déjà suscité des éloges des grands et des bons, une chance de célébrer le pivot de ce côté spécial. « C’était le meilleur », a déclaré son ancien entraîneur Pep Guardiola. « Il a lu tout ce qui s’est passé. Il a anticipé les situations. »

La citation la plus célèbre sur Busquets reste la meilleure, attribuée à Vicente Del Bosque, l’entraîneur avec qui Busquets a remporté la Coupe du monde en 2010. « Vous regardez le match, vous ne voyez pas Busquets. Vous regardez Busquets, vous voyez tout le match. «

C’est un résumé satisfaisant car malgré tous leurs temps forts fournis par Lionel Messi, Barcelone n’était pas vraiment une équipe de temps forts. C’est le rythme implacable qui a laissé les adversaires désespérés, les privant du ballon. Busquets a aidé à établir ce rythme.

Son coéquipier devenu patron Xavi Hernandez l’a qualifié de meilleur milieu de terrain défensif de l’histoire de l’Espagne lorsqu’il a tenté d’évaluer le statut de Busquets dans le match, mais cette formulation semble incomplète. Il décrit sa position mais pas son rôle.

Robert Moreno, qui était son entraîneur à Barcelone et avec l’équipe nationale d’Espagne, n’est pas sûr non plus que le milieu de terrain travaille. « Ce n’est pas la bonne façon de le décrire car, pour moi, un milieu de terrain, c’est surtout un défenseur », raconte-t-il. Sports du ciel. « Busquets n’est pas ça. »

La seule raison pour laquelle Moreno, toujours analyste dans l’âme, s’arrête avant de le décrire comme le plus grand de tous les temps à son poste est le manque de preuves. « Je n’ai pas d’informations d’il y a 50 ans », dit-il. « Mais pendant mon temps d’analyse du football, il est le meilleur. »

L’interprétation de Busquets de ce qu’un milieu de terrain pouvait et devait faire dans cette position l’a remodelé. Claude Makelele avait un rôle qui porte son nom. C’était un endroit où les attaques de l’opposition allaient mourir. Les pieds de Busquets sont à l’origine de la belle pièce de Barca.

C’était une réinitialisation pour le football. Tout comme Johan Cruyff l’avait fait une génération plus tôt en identifiant Guardiola comme l’homme qui l’aiderait à réaliser sa vision, la décision surprise de Guardiola d’élever Busquets dans la première équipe en 2008 a mis le jeu sur une voie différente.

Cesar Menotti, le grand entraîneur et esthète argentin, a comparé le fait de voir Busquets à voir une espèce disparue. Ce milieu de terrain aux genoux cagneux n’était pas un athlète, mais ici, il évoluait à l’âge des athlètes – et s’arrangeait pour jouer à son propre rythme.

Cela aurait dû être impossible. Le jeu était devenu plus physique, joué sur le turnover et la transition. Mais le jeu de passes de Barcelone lui a permis d’avoir rarement besoin d’obtenir son diplôme au-delà d’un galop. « Il n’a pas beaucoup bougé du centre », a déclaré Guardiola.

« Il pourrait résoudre tous les problèmes avec son cerveau. »

Image:

Le capitaine de l’équipe de Barcelone Sergio Busquets soulève le trophée du championnat





Il vaut mieux laisser Moreno expliquer ces merveilles de ce cerveau.

« Quand j’étais à Barcelone, ma responsabilité était de faire l’analyse de l’opposition. Avant chaque match, je lui demandais : ‘Busi, qu’en penses-tu ?’ Il savait tout sur l’adversaire. Il disait : « Eh bien, je pense que nous devons faire attention dans cette situation… »

« Même l’arbitre, disait-il, ‘Nous devons faire attention à cet arbitre parce que cet arbitre est un peu nerveux.’ Il est incroyable, cela devrait être impossible avec toute la pression sur vous, avec toutes les difficultés que vous avez autour de vous, et pensez à cela.

« Il a pu venir sur le banc pendant un match et dire: » Ils font ceci et nous devons faire cela pour les arrêter. J’étais dans les tribunes avec une bonne vue tactique et il expliquait des choses que je n’étais pas capable d’analyser de là-haut. »

Son leadership était rarement vocal. Il n’était pas exhibitionniste. « Il ne faisait pas de discours incroyables dans le vestiaire. Ce n’était pas sa façon de faire. » Mais le leadership prend de nombreuses formes. Busquets était toujours disponible pour ses coéquipiers quand et où cela importait.

« C’est un cas singulier. Un coach sur le terrain. Il comprend tout. Il a des coéquipiers qui ne comprennent pas la même chose que lui mais avec lui là tu as un avantage car il les aide à décider quoi faire. Ils ont l’air à lui et allez avec lui.

Image:

Sergio Busquets de Barcelone est projeté en l’air après son dernier match à domicile





C’est pourquoi Cruyff est tombé amoureux de lui très tôt. Busquets n’avait que 27 ans lorsque l’homme qui avait construit l’église de Barcelone mourut. Assez vieux pour que Cruyff remarque qu’il avait l’esprit d’un vétéran. Comme le disait toujours le grand homme, le football simple est le football le plus difficile à jouer.

Busquets, ce joueur qui avait l’air d’être venu du passé et du futur mais dominerait le présent, le rendrait facile.

Il était le Barça personnifié.

« Il a passé 15 ans à Barcelone plus trois ans à l’académie », explique Moreno. « Il ressent une façon de jouer qui convient à cette équipe, qui sent Barcelone. Peut-être que s’il avait joué dans un autre endroit, il n’aurait pas eu la même carrière. Il est capable de jouer de cette façon.

« C’est pourquoi je dis qu’il n’y a pas de bons ou de mauvais joueurs, il y a des joueurs qui sont adaptés à ce style ou non. Si vous lui demandiez de jouer pour Liverpool, ce serait impossible pour lui car il n’est pas prêt à partir d’une case à l’autre, ce n’est pas son talent.

« Mais si vous voulez la possession, l’accumulation, la pression élevée après avoir perdu le ballon, contrôler le jeu sur le terrain, il est le meilleur. »

Image:

Sergio Busquets de Barcelone applaudit les fans après avoir été remplacé contre Majorque





C’est peut-être son statut de valeur aberrante qui explique le sentiment de perte. Ils ont qualifié Messi d’extraterrestre, mais même lui semblait être un progrès par rapport à ce qui était arrivé auparavant, le point culminant de l’augmentation de la vitesse de mouvement et de l’esprit. Busquets était différent.

Un peu moins différent maintenant que lorsqu’il est arrivé sur les lieux ? Peut-être. « Rodri est le plus similaire », explique Moreno. Mais même à une époque où le football de possession semble avoir si complètement gagné l’argument, la liste des joueurs de son type reste étonnamment courte.

A Barcelone, il n’y a pas de remplaçant évident. « Même s’ils avaient Joshua Kimmich ou Aurélien Tchouameni, l’un des meilleurs à ce poste, Barcelone aurait un gros écart maintenant car il est impossible de le remplacer », ajoute Moreno.

« C’est la différence avec Busquets. »