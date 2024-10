Fin de « Joker : Folie à Deux » : la confession d’Arthur expliquée

ALERTE SPOILER : Cette histoire comprend des détails sur la fin de « Joker : Folie à Deux »

Le procès pour meurtre au centre de « Joker : Folie à Deux » se termine de manière explosive : une bombe explose et détruit la salle d’audience après qu’Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) décide de se défendre et avoue que le Joker n’est pas une de ses personnalités dédoublées. . Il n’existe même pas non plus. C’est Arthur depuis le début et il est coupable des meurtres pour lesquels il est jugé.

« Il s’est rendu compte que tout était tellement corrompu que cela ne changerait jamais et que la seule façon d’y remédier était de tout brûler », a déclaré le réalisateur Todd Phillips. a déclaré à Entertainment Weekly lorsqu’on lui a demandé s’il fallait qu’Arthur confesse ses péchés. « Quand ces gardes tuent ce gamin dans le [hospital] il se rend compte que se maquiller, mettre ce truc, ça ne change rien. D’une certaine manière, il a accepté le fait qu’il a toujours été Arthur Fleck ; il n’a jamais été cette chose qu’on lui a imposée, cette idée que les gens de Gotham lui ont imposée, qu’il représente. C’est une icône involontaire. Cette chose lui a été imposée et il ne veut plus vivre comme un faux – il veut être qui il est.

La décision d’Arthur de révoquer le Joker est rebutante pour Lee de Lady Gaga, qui passe la majorité du film à essayer de provoquer le personnage du Joker pour qu’il prenne pleinement le contrôle de l’esprit d’Arthur. Elle n’appelle jamais Arthur par son vrai nom jusqu’à leur dernière rencontre où elle le quitte maintenant qu’il est clair que le Joker n’existe pas.

« Le plus triste, c’est qu’il s’appelle Arthur et que personne ne se soucie d’Arthur », a déclaré Phillips. « [She’s] réalisant : « Je suis dans un tout autre voyage, mec. Tu ne peux pas être ce que je voulais que tu sois.’

Phillips a également souligné que cette rencontre finale entre Arthur et Lee était réelle et non imaginaire, car certains fans ont commencé à spéculer sur les réseaux sociaux depuis la sortie de la suite de « Joker ». Étant donné qu’Arthur a imaginé une fausse romance avec sa voisine Sophie (Zazie Beetz) dans le premier film, il n’est pas infondé de penser que certaines de ses scènes avec Lee pourraient également être imaginées. Ce n’est pas le cas dans leur scène finale, comme le dit Phillips dit à EW c’est « ce qui se passe réellement, vraiment ».

« Joker : Folie à Deux » est désormais à l’affiche dans les cinémas du pays par Warner Bros.