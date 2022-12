Fin d’année 2022 : Roger Federer

Très peu d’athlètes transcendent les frontières de leur discipline et deviennent un symbole d’excellence dépassant les limites de leur sport particulier.

Pendant des décennies, la population passionnée de tennis a été gâtée par la présence de talents générationnels tissant une tapisserie de brillance le long des courts légendaires de diverses surfaces.

La génération actuelle de fans de ce sport a connu une ère de pure magnificence, avec des personnalités comme Rafael Nadal et Novak Djokovic, mais on ne peut pas parler de tennis sans parler de l’élégant Roger Federer.

Le maestro suisse qui a décidé d’arrêter il y a quelques mois a incarné la grâce et l’équilibre sur le court pendant près de deux décennies en incitant des millions de personnes dans le monde à prendre une raquette.

Ces magistrales gagnants du coup droit croisé, le smash renversé suffisamment déguisé pour envoyer la personne à travers le filet dans les magasins, un tweener ici, un as là, et plus inoubliable, ces majestueux gagnants du revers à une main sur toute la ligne seront à jamais gravés dans la connaissance des millions de vies que Federer a réussi à toucher pendant ses jours de gloire.

La maîtrise de Federer sur le jeu était telle que quiconque apercevait le maître au travail serait immédiatement transporté dans un monde de perfection, incarné par le revers à une main qui faisait tomber les mâchoires du monde entier sous l’amusement de l’homme de Bâle. .

20 titres du Grand Chelem et plus de 100 championnats en tout suffisent pour sceller sa place dans le livre des traditions, mais ce qui distingue Federer, c’est peut-être sa capacité à toucher des vies à chaque coup de raquette qui a envoyé des frissons dans le dos des spectateurs, et parfois même l’opposition.

Federer a remporté son premier titre junior à Wimbledon en 1998 en remportant les titres en simple et en double chez les garçons. C’était probablement une préfiguration de ce qui allait arriver alors que le génie suisse surpasserait tous les joueurs masculins pour mettre le pied sur l’herbe SW19 avec ses huit titres historiques lors du prestigieux événement en Angleterre.

Il pourrait être hystérique de penser à Federer comme autre chose qu’un gars cool, posé et chic sur le terrain, mais ce n’était pas toujours comme ça. En tant que joueur junior, Federer était connu pour avoir un tempérament fougueux, un tempérament qu’il a conquis sur son chemin vers l’immortalité sportive au fil des années.

Au cours de ses premières années en tant que professionnel senior, Federer est entré sous les projecteurs en prenant le dessus sur le légendaire Pete Sampras sur l’herbe en 2001 alors que le joueur de 19 ans prenait le cinq set contre l’emblématique Américain. Federer, cependant, a dû attendre quelques années pour mettre la main sur le trophée convoité alors que l’adolescent a été expulsé du tournoi contre Tim Henman au tour suivant.

Mais, 2003 s’est avéré être l’année où le légendaire Suisse commencerait son incursion dans les annales des grands alors qu’il remportait son tout premier championnat du Grand Chelem, et il était tout à fait normal que le titre qu’il avait remporté lance son énorme décompte de 20 titres. était au All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Il a amélioré ses performances par rapport à l’année précédente en 2004, remportant l’Open d’Australie, l’US Open et le titre de Wimbledon, une fois de plus, en route vers son tout premier classement mondial de fin d’année.

L’ère Federer était bel et bien enclenchée.

Federer Express a réussi un tour du chapeau sur l’herbe en battant Andy Roddick pour mettre la main sur le trophée pour la troisième fois en autant d’années en 2005, avant de marcher pour ramasser une autre pièce d’argenterie au Flushing Meadows, célèbre triomphant de l’emblématique Andre Agassi lors de la dernière apparition professionnelle de l’Américain sur le terrain.

C’était l’année 2006 et cela allait marquer le début de la légendaire rivalité Federer-Nadal qui est devenue une étape importante aux yeux de la fraternité sportive pour la qualité du concours que les deux grands ont fourni à maintes reprises lorsqu’ils se sont côtoyés.

Le roi Roger, comme on l’appelle affectueusement, s’est mis en compagnie d’élite en devenant le premier homme depuis le légendaire Rod Laver à atteindre les quatre finales du Grand Chelem en un an.

Federer revendiquerait trois titres sur quatre dans l’année, perdant le titre de Roland-Garros face à Nadal lors de leur toute première rencontre en finale sur la terre battue de Roland Garros.

Federer a répété l’exploit spécial de faire les quatre finales du Grand Chelem en 2007, repartant une fois de plus vainqueur en Angleterre, aux États-Unis et en Australie, cette dernière venant sans perdre un set. Mais, Nadal s’avérerait une fois de plus difficile à battre sur la terre battue parisienne alors que la quête de Federer pour le seul trophée scintillant du Grand Chelem se poursuivait.

Nadal reviendrait une fois de plus tourmenter Federer l’année suivante alors que le maestro souffrait d’une blessure au dos. Il a concédé son précieux titre à Wimbledon lors d’une finale épique en cinq sets contre l’Espagnol après être revenu de deux sets. Nadal a ensuite fait le doublé en 2008 en remportant les titres de Wimbledon et de Roland-Garros, tandis que Federer devait se contenter du prix de l’US Open.

L’année a également été une année charnière en termes de classement alors que Nadal a fait tomber Federer de son perchoir au sommet du monde du tennis après 237 semaines de commandement. Mais, FedEx a réussi à ajouter l’or olympique à son armoire à trophées avec sa victoire en double à Pékin.

Il a complété sa collection du Grand Chelem dans l’année qui a suivi, remportant finalement le titre de Roland-Garros en battant le tueur de Nadal Robin Soderling en finale.

Et la dernière pièce du puzzle a trouvé son chemin entre les mains du Suisse reconnaissant qui est tombé à genoux sur de l’argile rouge et a fondu en larmes alors que ses émotions joyeuses prenaient le dessus sur l’homme.

Fort de son succès à Roland Garros, il a récupéré son trône de Wimbledon pour en faire six titres All-England alors qu’il dépassait le nombre de 14 du Grand Chelem en carrière de Sampras.

La même année, il a épousé sa petite amie de longue date Mirka Vavrinek et a eu la chance d’avoir des jumelles identiques.

Une autre victoire à l’US Open a suivi en 2010, mais El Reloj Suizo a raté un titre du Grand Chelem en 2011, la première fois depuis 2002 que Federer était parti sans trophée. Cependant, il a riposté l’année des Jeux olympiques de Londres en remportant son septième titre du Grand Chelem sur gazon pour égaliser le record de Sampras sur la même surface, mais a dû attendre une demi-décennie avant de finalement dépasser l’Américain pour être le joueur. avec le plus grand nombre de titres au club All England.

Les cinq années suivantes de la carrière du joueur champion ont été marquées par des problèmes récurrents de dos et de genou et par l’ascension des prodigues Nadal et Djokovic.

Federer a atteint trois finales, les perdant finalement toutes face au Serbe Djoker.

Après une demi-décennie sans titre, Federer a écrit l’histoire en 2017 en remportant un autre trophée de l’Open d’Australie pour commencer l’année avant de monter sur le podium du SW19 en levant son argenterie bien-aimée dans les airs pour une huitième fois historique, un record qui tient à ce jour.

Le combat de Federer pour revenir aux titres était une chose de beauté en l’état, mais ce qui le rendait encore plus spécial, c’est qu’il a établi qu’il pouvait tout aussi bien se battre contre les jeunes stars malgré son âge avancé.

Et de plus, plus scintillant était le fait que le maestro n’était pas encore terminé.

Federer a franchi une nouvelle barrière en devenant le premier homme de la longue et illustre chronique du jeu à franchir la barre des 20 titres avec son sixième triomphe sur le court synthétique de Melbourne en 2018.

Malgré les multiples licenciements pour blessures qui ont tourmenté le génie, un retour à la compétition semblait être sur les cartes jusqu’à ce qu’ils fassent des ravages sur le maestro, suffisamment pour voir le grand décider de raccrocher ses bottes.

Bien sûr, chaque athlète et fan veut avoir l’adieu idéal du sport, pour sortir de son jeu bien-aimé avec style et au sommet, avec une victoire pour chérir les derniers instants.

Mais, la sortie de Federer du tennis à la suite de la défaite de la Laver Cup contre Francis Tiafoe et Jack Sock a témoigné que la beauté du sport pourrait éventuellement résider dans les événements qui ne se sont pas produits aussi.

Vêtu de bleu, jouant aux côtés de Nadal, l’homme qui s’est avéré être son plus grand ennemi, le roi Roger s’est éloigné du sport qui lui avait tout donné après des années de divertissement pour les adeptes passifs et ardents.

Certaines images dans le monde du sport entrent dans l’histoire, et sans aucun doute, l’image de Nadal et Federer sanglotant comme deux enfants sur le terrain de jeu se séparant en raison du cours que prend la vie, est sûre d’être gravée dans le mémoire de chaque fan de tennis qui a jamais été béni à la personnification de l’élégance en action.

