Fin d’année 2022 | Dahmer à Koffee avec Karan : des émissions qui ont fait le buzz sur Internet

Le moment de dire adieu à 2022 est presque arrivé. Cependant, cette année, beaucoup de choses ont changé. Le monde est finalement sorti de la pandémie de COVID-19 et les choses ont commencé à revenir à ce qu’elles étaient. L’industrie du divertissement est également revenue à sa nouvelle normalité et a fait un travail impeccable. Certaines des meilleures créations de l’industrie ont été lancées en 2022. De House of The Dragons à The Rings of Power, de nombreux spectacles ont créé le buzz et envahi les plateformes de médias sociaux. Il y avait aussi des émissions comme Koffee With Karan qui sont devenues la cible de nombreux mèmes.

Nous avons dressé une liste des cinq meilleures émissions qui ont créé le buzz en 2022. Alors, asseyez-vous confortablement et choisissez vos préférées parmi la liste.

Maison du Dragon

House of the Dragon saison 1 était une émission qui a secoué les fans par la fin décisive d’une saison mouvementée. L’émission proposait un cours d’histoire sur la maison des puissants Targaryen. Il se déroule dans le Westeros environ 200 ans avant les événements de Game of Thrones. House of the Dragon démarre avec le roi Jaehaerys Targaryen qui choisit son successeur. Tiraillé entre sa fille unique, la princesse Rhaenys Targaryen (Eve Best) et son cousin le roi Viserys I Targaryen (Paddy Considine), il fait appel au Grand Conseil de Harrenhal pour l’aider à prendre des décisions. Le spectacle a apporté les dimanches de Game of Thrones dans toute sa splendeur.

Les anneaux de pouvoir

Ce spectacle est une préquelle de l’aventure fantastique très appréciée du Seigneur des Anneaux. Les fans ont finalement obtenu leur réponse sur la véritable identité de Sauron dans la série préquelle. Étant le plus gros investissement d’Amazon avec un budget de 1 milliard de dollars, en regardant les visuels envoûtants, les internautes ont été convaincus que le regarder sur un petit écran est un regret majeur et qu’il a été fait pour le grand écran. Dès les premiers visuels de l’arbre de lumière jusqu’aux scènes de Galadriel combattant les vagues dans les mers Sundering, les internautes ont été impressionnés par chaque image.

Café avec Karan Saison 7

Cette année, il y a eu des apparitions électrisantes dans le talk-show de Karan Johar. De Ranveer Singh, Alia Bhatt à Katrina Kaif, Kiara Advani, Vicky Kaushal, Jahnvi Kapoor, Sara Ali Khan, beaucoup ornent le canapé du café de leur présence. Cependant, les TRP massifs ont fait l’objet de critiques massives. Cette année, le spectacle est devenu la cible de nombreux mèmes. Comme vous pouvez le dire dans les mots de l’animateur Karan Johar, il y avait beaucoup de «conjectures» entourant le spectacle. Néanmoins, le spectacle s’est avéré être un spectacle amusant avec de nombreux secrets révélés.

Mercredi

Ce spectacle a été le spectacle le plus parlé de l’histoire. Mercredi a établi un nouveau record du plus grand nombre d’heures visionnées en une seule semaine pour toutes les séries télévisées sur Netflix. La comédie d’horreur surnaturelle du passage à l’âge adulte qui a enregistré 341,2 millions de vues tourne autour du personnage Mercredi Addams de La famille Addams. Réalisé par Alfred Gough et Miles Millar, il est titré par Jenna Ortega en tête d’affiche avec Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Gwendoline Christie, Riki Lindhome, Jamie McShane, Fred Armisen et Christina Ricci. Mercredi suit le protagoniste dans le but de résoudre un mystère monstre à l’école.

Dahmer – Monstre: L’histoire de Jeffrey Dahmer

Basée sur la vie d’un tueur en série américain notoire, la série Netflix Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story a été un succès auprès du public depuis sa sortie. Avec la popularité croissante de l’émission, de nombreuses personnes ont également partagé leurs expériences de la regarder sur les réseaux sociaux. À la fin de la deuxième semaine, l’émission avait récolté 299,84 millions d’heures de visionnage et est devenue la deuxième série en anglais la plus regardée. Dahmer, également connu sous le nom de Milwaukee Cannibal, était responsable du meurtre de dix-sept hommes (y compris de jeunes garçons). L’émission dépeint les parents négligents, la vie et les victimes de Dahmer.

