Fin d’année 2021 : de Milkha Singh à Novy Kapadia

L’année 2021 restera dans les mémoires pour tous les souvenirs heureux de la médaille d’or que Neeraj Chopra a remportée aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, pour une course au titre serrée alors que Max Verstappen a mené Lewis Hamilton à la couronne de Formule 1 ainsi que les mouvements spectaculaires de Cristiano Ronaldo. et Lionel Messi ont fait sur et en dehors du terrain de football. Mais c’est la réalité honnête que nous avons également perdu certaines des stars les plus brillantes du monde du sport en 2021.

MILKHA SINGH ET NIRMAL KAUR

La légende indienne du sprint Milkha Singh, connue sous le nom de « The Flying Sikh », est décédée le 18 juin à l’âge de 91 ans après une bataille d’un mois contre Covid-19. Nirmal Kaur, ancien capitaine de volley-ball national et également épouse de Milkha Singh, est également décédé cinq jours auparavant. Nirmal, qui était également une ancienne directrice des sports pour les femmes du gouvernement du Pendjab, est décédée à l’âge de 85 ans.

Le Flying Singh est quadruple médaillé d’or aux Jeux asiatiques et champion des Jeux du Commonwealth de 1958, mais sa plus grande performance reste la quatrième place de la finale du 400 m des Jeux olympiques de Rome en 1960. Milkha Singh a également représenté l’Inde aux Jeux olympiques de 1956 et 1964 et a reçu le Padma Shri en 1959.

SYED SHAHID HAKIM

En août, l’ancien footballeur indien et olympien Syed Shahid Hakim est décédé à l’âge de 82 ans à Gulbarga, Karnataka. SS Hakim, qui a représenté l’Inde aux Jeux olympiques de Rome en 1960, était soigné dans un hôpital après avoir subi un accident vasculaire cérébral deux jours auparavant.

SS Hakim est né à Hyderabad et est son entraîneur légendaire Syed Abdul Rahim, qui a guidé l’Inde vers deux médailles d’or aux Jeux asiatiques et la demi-finale des Jeux olympiques de Melbourne de 1956. Il a remporté le Trophée Santosh en 1960 avec Services et a dirigé l’équipe gagnante de la Coupe Durand de Mahindra et Mahindra en 1998.

CHANDRASEKHAR

Le même mois, l’ancien footballeur indien et olympien O Chandrasekhar, qui faisait partie de l’équipe indienne médaillée d’or aux Jeux asiatiques de 1962, est décédé à son domicile à l’âge de 85 ans.

Chandrasekhar, un défenseur à l’époque où il était joueur, était membre de l’équipe indienne des Jeux olympiques de Rome en 1960. Au niveau national, il a remporté le Trophée Santosh le trophée en 1963 avec le Maharashtra.

MARVIN HAGLER

L’un des grands poids moyens de l’histoire de la boxe, Marvelous Marvin Hagler est décédé en mars à l’âge de 66 ans.

Hagler a combattu 67 fois en 14 ans en tant que pro à Brockton, Massachusetts, terminant 62-3-2 avec 52 KO et a arrêté Thomas Hearns dans un combat qui a duré moins de huit minutes.

MAX MOSLEY

Max Mosley, qui a été président de la F1 pendant 16 ans entre 1993 et ​​2008, est décédé le 24 mai. En tant que président, Mosley s’est engagé à ce que la FIA fasse une différence dans le monde en dehors de la course automobile et s’engage à promouvoir une sécurité routière accrue et l’utilisation de technologies vertes.

Mosley a été nommé président d’honneur de la FIA et a reçu de nombreux prix gouvernementaux et industriels, notamment le « Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur » en 2006, en reconnaissance de sa grande contribution à la sécurité routière et au sport automobile.

LÉON SPINKS

Leon Spinks, qui a surpris le monde de la boxe en battant Muhammad Ali pour le titre mondial des poids lourds en 1978, est décédé en février à l’âge de 67 ans. Spinks souffrait de cancers de la prostate et d’autres cancers depuis cinq ans.

Spinks a perdu dans un match revanche contre Ali, la dernière victoire de la carrière de ce dernier.

LEE EVANS

Lee Evans, qui a fait partie des moments les plus controversés et les plus stimulants des Jeux olympiques, lorsqu’il a reçu, avec ses collègues médaillés afro-américains Larry James et Ron Freeman, leurs médailles portant des bérets à l’imitation du Black Panther Party. Il avait établi le record du monde du sprint sur 400 m, qu’il a détenu de 1968 à 1988, aux Jeux olympiques de 1968.

NOVY KAPADIA

Novy Kapadia, qui était largement considéré comme « l’autorité » du football indien, est décédé à l’âge de 67 ans des suites d’une maladie prolongée en novembre.

Kapadia, qui a couvert neuf Coupes du Monde de la FIFA, était sous respirateur pendant le dernier mois de sa vie et souffrait d’une maladie des motoneurones, une maladie rare qui entraîne une perte de fonction des nerfs de la colonne vertébrale et du cerveau au fil du temps.

Rendu immobile en raison de son état, il a été confiné dans sa maison et a été cloué au lit pendant les deux dernières années.

