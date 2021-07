Dans une série de tweets jeudi, le designer Andrew Courter a noté que Twitter est « explorer un tas de façons de contrôler qui peut voir vos Tweets ». Il a partagé trois de ces premières caractéristiques du concept de conception pour solliciter le débat public et les commentaires, mais a souligné que l’entreprise est « pas encore les construire. »

Avec la fonctionnalité « Amis de confiance », comparable à la fonctionnalité « Amis proches » d’Instagram pour ses histoires, les utilisateurs peuvent « contrôler qui peut voir » leurs tweets – en changeant potentiellement les paramètres de confidentialité pour adapter leur public en fonction de ce qu’ils publient.

Raisonnant qu’il « pourrait être plus simple de parler à qui vous voulez, quand vous voulez » à la place de « jongler avec les comptes alternatifs », Courter a tweeté que « peut-être que (les utilisateurs) pourraient aussi voir les tweets d’amis de confiance en premier » dans leurs chronologies – par opposition à la « Maison » actuelle, déterminée par un algorithme et classée par ordre chronologique.

Selon TechCrunch, il s’appuierait sur des contrôles déjà existants qui permettent aux affiches originales de choisir qui est capable de « répondre » à leurs tweets – ceux mentionnés dans le tweet, les personnes qu’ils suivent ou l’option par défaut, « tout le monde ». Cependant, cette fonctionnalité a laissé le tweet réel visible et partageable par n’importe qui.

Le deuxième changement proposé, sous le nom de travail « Facets », permettrait aux utilisateurs de catégoriser les tweets en fonction du contexte en « embrasser une vérité évidente : nous sommes des personnes différentes dans des contextes différents » en ce qui concerne les amis, la famille, le travail et la vie publique.

Selon Courter, ce concept permet les gens tweetent « à partir de personnages distincts au sein d’un seul compte », tout en permettant à d’autres personnes de « suivre tout le compte » ou simplement les « facettes » qu’ils trouvent intéressantes. Par exemple, un personnage personnel peut être lié à des passe-temps, tandis qu’un personnage professionnel est lié au travail.

Pendant ce temps, la troisième fonctionnalité permettrait aux utilisateurs de filtrer les phrases considérées comme « haineux, blessant et violent » ou considéré « impiété » qu’ils feraient « préfère ne pas voir » dans les réponses à leurs tweets. Ils peuvent également choisir « actions automatiques » aimer « réponses violentes mobiles au bas de la conversation » et « couper les comptes qui violent deux fois » malgré les invites.

Les abonnés verraient alors ces phrases « Souligné » dans leurs réponses et une invite les pousse à « apprendre pourquoi » ou ils peuvent juste « ignorer les conseils » selon Courtier. En le comparant à un « vérifier l’orthographe » contre « sonner comme un imbécile, » il a noté que cela pourrait aider « fixer des limites » pour les conversations.

Les propositions ont suscité une réaction mitigée de la part des utilisateurs de la plate-forme, plusieurs personnes craignant que la perspective que les tweeters choisissent et choisissent leur public et les réponses qu’ils préféreraient recevoir augmentent la probabilité de « chambres d’écho » et « signalisation de la vertu ».



« Twitter est un forum public. C’est ce qui le rend différent. Fermez suffisamment les communautés et cela se transforme en un clone de Facebook. Un réseau social de style Facebook est certainement suffisant », une personne tweeté.

Lorsque certains utilisateurs ont souligné que les fonctionnalités seraient « bloquer des comptes », Courtisan a répondu cette « les blocs sont sous-utilisés » et prétendait qu’il y avait un « besoin de normaliser le blocage et d’enseigner son fonctionnement ».

En réponse à Courter contention que les filtres de réponse « aider les gens à être au mieux d’eux-mêmes », un certain nombre de personnes ont convenu qu’il serait « établir un modèle pour phrasé empathique, « mais d’autres l’ont dit sonné aimer « une autre tentative de faire pression sur les utilisateurs pour qu’ils adoptent un discours ‘acceptable’. »

D’autres utilisateurs ont déclaré que le concept de lier différentes personnalités à un seul compte avait été exploré précédemment par Google avec leur ancien « Cercles + », une personne affirmant que cela entraînerait des problèmes de confidentialité individuels qui ne sont pas présents avec la solution actuelle consistant à utiliser des comptes alternatifs.

