Chad McQueen, fils de l’acteur légendaire Steve McQueen qui a joué « Dutch » dans la série de films « Karate Kid », est décédé mercredi à Palm Springs. Il avait 63 ans.

Sa femme Jeanie et ses enfants Chase et Madison ont déclaré dans un communiqué à Variety : « C’est avec le cœur lourd que nous annonçons le décès de notre père, Chad McQueen. Son parcours remarquable en tant que père aimant pour nous, ainsi que son engagement indéfectible envers notre mère, ont véritablement illustré une vie remplie d’amour et de dévouement », peut-on lire dans le communiqué. « Sa passion pour la course a non seulement mis en valeur son talent exceptionnel, mais a également servi à honorer l’héritage de son père, un témoignage des valeurs qui lui ont été inculquées. »

Il poursuit : « Il nous a transmis sa passion, ses connaissances et son dévouement, et nous continuerons non seulement son héritage, mais aussi celui de notre grand-père. En tant que famille, nous devons traverser cette période difficile, et nous demandons de bien vouloir respecter notre intimité pendant que nous nous souvenons et célébrons sa vie extraordinaire. »

McQueen est surtout connu pour son rôle de « Dutch » dans « Karate Kid » (1984) et sa suite, « Karate Kid 2 » (1986). Son interprétation de l’un des membres de Cobra Kai est devenue emblématique de la culture pop des années 80. Son personnage, en particulier, a fait preuve d’une attitude impitoyable et a encouragé Johnny Lawrence (joué par William « Billy » Zabka) à brutaliser Daniel LaRusso (Ralph Macchio) pendant la nuit du bal d’Halloween.

Son personnage se moque également du natif du New Jersey et le menace avant le tournoi All-Valley. Au cours de la deuxième saison de la série télévisée « Cobra Kai », il est révélé que Dutch a purgé une peine de prison. Bien qu’il ait été question d’une éventuelle apparition de McQueen dans la série, des problèmes de planning l’auraient empêché.

Bien qu’il ait continué à apparaître dans d’autres films, tels que « Le Flic de New York » (1993) et « La Ligne rouge » (1995), sa carrière cinématographique n’a pas été aussi longue que celle de son père. Cependant, suivant les traces de son père, McQueen a connu une carrière réussie dans la course automobile, sa véritable passion. Il a participé à des événements professionnels comme les 24 heures du Mans et les 12 heures de Sebring et a fondé McQueen Racing, une entreprise qui développe des voitures et des motos de haute performance, perpétuant ainsi l’héritage familial de passion pour l’automobile.

En 2006, McQueen a été victime d’un accident presque mortel alors qu’il s’entraînait pour l’épreuve Rolex 24 du Daytona International Speedway. Bien qu’il ait fini par s’en sortir, l’accident a effectivement mis fin à sa carrière de pilote professionnel, mais il est resté impliqué dans le sport automobile par le biais de sa société et d’autres entreprises.

McQueen est né à Los Angeles le 28 décembre 1960. Il a grandi à Malibu.

Il laisse dans le deuil son épouse, Jeanie, et ses enfants, Chase, Madison et Steven, un acteur professionnel surtout connu pour son rôle dans « The Vampire Diaries ».