Fils de l’arrière-grand-mère Helen Holland, 81 ans, tué après un accident avec l’explosion de l’escorte royale de la duchesse Sophie « les flics ont tué ma mère »

LE fils d’Helen Holland qui a été tué après un accident avec l’escorte royale de la duchesse Sophie a fustigé les « flics qui ont tué ma mère ».

L’arrière-grand-mère Helen, 81 ans, est décédée tragiquement deux semaines après avoir été heurtée à un carrefour à Earl’s Court, dans l’ouest de Londres.

Martin Holland a critiqué les flics après que sa mère Helen Holland ait été heurtée par une moto de police escortant la duchesse d’Édimbourg Crédit : document familial

Sophie, la duchesse d’Édimbourg, a déclaré qu’elle était « profondément attristée » par la mort d’Helen Crédit : PA

La retraitée a été laissée dans un état critique avant de succomber à ses blessures suite à l’écrasement avec une moto de police escortant la duchesse.

Son fils dévasté, Martin Holland, a déclaré qu’elle s’était battue pour sa vie pendant près de deux semaines, avant que « des dommages irréversibles à son cerveau ne mettent finalement fin à la bataille d’aujourd’hui ».

Et Martin a maintenant critiqué la police, disant que leur famille était « en colère » à propos de ce qui est arrivé à sa mère.

S’adressant à ITV, il a déclaré: « La police a tué ma mère.

« Maman Helen Holland est décédée aujourd’hui après avoir subi de multiples fractures et de graves blessures internes alors qu’elle empruntait la voie sûre du passage pour piétons sur West Cromwell Road à Nevern Road, Nr Warwick Road.

« Elle s’est battue pour sa vie pendant près de deux semaines pendant que les médecins et les infirmières réparaient son corps brisé en soins intensifs, mais des dommages irréversibles à son cerveau ont finalement mis fin à la bataille aujourd’hui.

« Nous sommes très en colère que quelqu’un d’aussi pur et gentil ait été pris dans une situation aussi violente et incontournable. »

Il a ajouté: « La police n’a émis aucun commentaire ni excuse et nous supposons que le tueur est toujours en liberté … conduisant une moto de police et nous craignons maintenant pour la sécurité des autres.

« Ils doivent être responsables devant la loi. Les gens ordinaires ne devraient pas être sacrifiables pour protéger les quelques élus.

« Ils doivent changer leur façon de s’acquitter de ces tâches d’escorte. Les habitants n’aiment pas la façon dont ils sifflent et crient pour que les gens s’écartent et, bien sûr, cet avertissement ne peut de toute façon pas être entendu à grande vitesse. »

Ce matin, Sophie, la duchesse d’Edimbourg, a rompu son silence.

Le palais de Buckingham a déclaré que la royale était profondément attristée d’apprendre la tragique nouvelle et qu’elle avait adressé ses condoléances à la famille de l’arrière-grand-mère.

Un porte-parole du palais a déclaré: « La duchesse d’Édimbourg est profondément attristée d’apprendre le décès d’Helen Holland.

« Les plus sincères condoléances et sympathies de Son Altesse Royale vont à toute la famille de Mme Holland. »

Il est entendu que la duchesse sera également en contact privé avec la famille d’Helen.

Les hommages ont afflué pour l’homme de 81 ans, dont on se souvient comme « l’une des âmes les plus gentilles et les plus joyeuses ».

Une petite-fille a déclaré qu’elle avait été « prise avant l’heure ».

Helen était à Londres pour rendre visite à sa sœur aînée au moment du fracas.