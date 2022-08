Filmy Friday : Saviez-vous qu’Arjun Kapoor était le premier choix pour Kabir Singh de Shahid Kapoor et 83 de Ranveer Singh ?

Il y a toujours ces rôles emblématiques que vous ne pouvez imaginer aucun autre acteur les jouant sur grand écran. Tels sont les rôles joués par Shahid Kapoor dans Kabir Singh et Ranveer Singh dans le biopic 83 de Kapil Dev. Mais saviez-vous qu’Arjun Kapoor était le premier choix pour Kabir Singh et 83 ?

En 2017, Arjun avait expliqué qu’il avait raté le rôle de la légende du cricket Kapil Dev dans le réalisateur 83 de Kabir Khan. Avant Ranveer, c’était Arjun qui figurait sur la liste de souhaits des fabricants. Cependant, c’est Ranveer qui a fini par jouer le rôle et tout s’est bien passé.

Lorsqu’on a demandé à Arjun s’il était déçu qu’il ait été remplacé par Ranveer en 83, il avait déclaré aux journalistes : “Je ne pense pas que ce soit une question à laquelle répondre, car ce n’est pas quelque chose que je fais avant tout. Il y a trop de facettes et de facteurs. quand les gens sont affiliés et que des noms sont mis sur des films, il y a beaucoup de malentendus. Ce n’est pas le bon endroit ni le bon moment.” Il avait en outre déclaré qu’il serait injuste de sa part de parler et de banaliser le film.

De même, en 2020, Arjun avait parlé d’être considéré pour le réalisateur Kabir Singh de Sandeep Reddy Vanga. Il a déclaré que si les producteurs l’avaient en tête pour le rôle principal, le réalisateur avait déjà confié le rôle à Shahid Kapoor.

“Cela n’a pas atteint ce stade où je pouvais choisir ou non. Lorsque les droits ont été acquis par (les producteurs) Ashwin (Varde) et Murad (Khetani), qui ont réalisé Mubarakan, ils ont acquis en pensant à moi. Sandeep Vanga, le réalisateur avait rencontré Shahid et il avait déjà vu le film et ils ont décidé de faire le film ensemble”, avait déclaré Arjun lors d’un événement.

Eh bien, c’était assez mature de la part d’Arjun d’accepter son sort et d’avancer sans aucune sorte de ressentiment.