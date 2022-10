Filmy Friday: Quand Shruti Haasan a refusé d’appeler l’ex-femme de Kamal Haasan Gautami comme sa mère

Shruti Haasan était adolescente lorsque ses parents Kamal Haasan et Sarika se sont séparés. L’ex-couple s’était marié en 1988 et avait divorcé en 2004. Outre Shruti, ils sont également parents d’Akshara Haasan. Après leur séparation, Kamal a eu une relation avec sa co-actrice Gautami et plus tard, ils se sont mariés. Pendant ce temps, Shruti avait refusé d’appeler Gautami sa mère après le divorce de son père avec Sarika.

Lorsque Shruti a été interrogée sur le divorce de ses parents, l’actrice a refusé de faire tout type de commentaire en disant que c’était leur propre affaire et que pour elle, leur bonheur comptait le plus. “C’est leur affaire personnelle de se séparer. Je ne suis pas concerné par cette affaire et donc je ne veux pas en parler. Pour moi, le bonheur de leurs parents compte le plus. Depuis, ils ont décidé de se séparer avec bonheur, Je n’ai aucun problème”, a-t-elle déclaré dans un journal régional par le passé.

Lorsqu’on lui a demandé si elle appelait Gautami comme sa mère, Shruti a répliqué et a répondu: “Pourquoi est-ce que j’appelle ainsi. J’ai une mère et elle s’appelle Sarika. Depuis, mon père trouve un espace heureux avec elle (Gauthami), je n’ai aucun problème.” Elle a également dit qu’elle était également attachée à son père et à sa mère, mais a ajouté qu’elle était très proche de sa mère. Elle a dit qu’elle avait un lien spécial avec sa mère Sarika et qu’elles étaient plus que des amies.

L’année dernière, Shruti avait parlé du divorce de ses parents et avait déclaré qu’elle était heureuse que ses parents se soient séparés car elle pense que si deux personnes ne s’entendent pas, elles ne devraient pas être obligées de vivre ensemble. Elle a ajouté qu’ils continuaient d’être de merveilleux parents et que tous deux se débrouillaient bien dans leur vie respective.