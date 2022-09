Filmy Friday: Quand Shahid Kapoor a embrassé Kangana Ranaut avec un “nez qui coule”

Dans l’histoire de Bollywood, Shahid Kapoor et Kangana Ranaut ont probablement été l’une des costars les plus méchantes qui ont verrouillé les cornes lors des promotions du réalisateur Rangoon de Vishal Bhardwaj en 2017. Tout a commencé lorsque Kangana s’est plainte du nez qui coule de Shahid pendant le tournage de leur scène de baisers torrides.

Partageant son expérience de partage d’un baiser avec Shahid, Kangana avait déclaré à DNA : “Je n’aime pas les scènes intimes dans un film. Ce sont les plus difficiles à tourner. Vous avez une équation formelle avec quelqu’un et soudain vous êtes dans la bouche de l’autre . Cette grosse moustache de Shahid est horrible. C’était un tel … Pas une déviation mais une tragédie de niveau différent ! Quand je lui ai posé des questions à ce sujet, il a dit qu’il applique de la cire et qu’il a le nez qui coule ! Mera naak isme bah ke jaata hai.”

Lorsque Shahid a été interrogé sur son expérience de tournage de la même scène, il a dit qu’il ne se souvenait de rien de la scène, “Kuch yaad hi nahi aa raha hai. Blank ho gaya hoon main, yaar. Si c’était dans le keechad, c’était keechad-y.”

Plus tard, Shahid a accusé Kangana de mentir et d’inventer des choses sur leur scène de baisers. “Je dois vous dire que Kangana invente des choses dans sa tête. Elle a une imagination débordante. Je ne me souviens pas du tout lui avoir dit tout ça”, avait-il dit.

Leur échange inhabituel avait déclenché des rumeurs de leur guerre froide. On disait aussi que Kangana interférait avec les décisions créatives. Cependant, les deux acteurs ont réfuté les informations.