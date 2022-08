Filmy Friday: Quand la couverture de magazine torride de Kajol et Rekha dans le même pull a secoué Bollywood en 1996

Bollywood a donné au public deux divas dynamiques sous la forme de Kajol et Rekha. Les deux ont réussi à se tailler une place dans l’industrie cinématographique hindi et sont devenues les femmes les plus désirables, grâce à leur personnage captivant à l’écran. Les deux actrices n’ont jamais eu la chance de partager l’espace d’écran ensemble, mais quand elles l’ont fait, elles ont secoué l’industrie avec leur séance photo torride en 1996.

Après avoir fait ses débuts à Bollywood avec le film Bekhudi de 1992, Kajol est devenue une star du jour au lendemain avec son thriller de 1993 Baazigar avec Shah Rukh Khan. À cette époque, Rekha était déjà une superstar. En 1996, Kajol et Rekha se sont associés pour une séance photo audacieuse pour un magazine de divertissement populaire. Et cela a soulevé plusieurs sourcils.

Lors de la séance photo, Kajol et Rekha ont été vus en train de prendre une pose confortable pour la couverture du magazine. Ils portaient un pull à épaules dénudées mais ce qui a laissé tout le monde bouche bée, c’est que les deux divas ont enfilé le même pull sur la photo. Alors que Kajol et Rekha avaient l’air époustouflants et sensuels lors du tournage, cela n’a pas plu à leurs fans. Ils ont fait face à des critiques massives pour leur séance photo torride qui a fait sensation.

Cependant, la polémique n’a pas affecté les deux divas. En fait, Kajol a même plaisanté sur le fait de poser avec Rekha dans le même pull lorsqu’ils se sont rencontrés à la réception de mariage étoilée de Priyanka Chopra et Nick Jonas en 2018. De toute évidence, elle n’a pas hésité à sa séance photo audacieuse et l’a possédée comme une patronne. “La dernière fois que nous avons cliqué sur une photo ensemble, c’était en pull”, avait légendé Kajol sur l’image.

Récemment, Kajol a terminé trois décennies dans le cinéma hindi. Elle a livré une série de succès au cours de ses 30 ans de carrière, notamment Baazigar, Dilwale Dulhania Le Jayenge, Karan Arjun, Gupt, Pyaar To Hona Hi Tha, Kuch Kuch Hota Hai et Kabhi Khushi Kabhie Gham. Son jumelage à l’écran avec la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan a toujours assuré une bonne fréquentation des théâtres.