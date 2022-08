Filmy Friday: Quand Karan Johar s’est excusé auprès de Madhur Bhandarkar après la controverse sur le titre de “Bollywood Wives”

En 2020, le réalisateur Madhur Bhandarkar avait accusé Karan Johar d’avoir déformé le titre de son prochain film ‘Bollywood Wives’ pour sa série télé-réalité Fabulous Lives Of Bollywood Wives, que KJo a produite. Il était furieux contre KJo pour avoir utilisé le titre de son film de manière contraire à l’éthique et l’avoir modifié pour son entreprise de production.

Bhandarkar avait annoncé Bollywood Wives en 2016 et le projet de film est en cours de développement. Karan avait alors annoncé une production de webséries, Fabulous Lives Of Bollywood Wives. Cela ne s’est pas bien passé avec Bhandarkar qui a exhorté Karan Johar à changer de titre.

“Cher @karanjohar U & @apoorvamehta18 m’avaient demandé 4 le titre #BollywoodWives pour le web, ce que j’ai refusé, car mon projet est en cours. Il est moralement et éthiquement mal de le modifier en #TheFabulousLivesofBollywoodWives. Veuillez ne pas entamer mon projet. Je vous demande humblement de changer le titre”, a tweeté Bhandarkar.

Après cela, Karan s’est excusé auprès de Bhandarkar par le biais d’une lettre ouverte lui assurant que sa série télé-réalité ne nuira pas à son projet à venir. Bhandarkar a accepté les excuses sincères de KJo, cependant, il a dit que ce n’est pas ainsi que fonctionnent les vraies relations.

“Cher @KaranJohar. Merci pour votre réponse. Il s’agit en effet d’une industrie très unie et elle fonctionne sur la confiance et le respect mutuels. Lorsque nous méprisons de manière flagrante les normes que nous avons nous-mêmes établies, cela n’a aucun sens de nous appeler une ‘fraternité’. ‘. Je n’ai pas hésité un instant dans le passé avant de vous accorder le titre “GUTKA” en 2013, que vous m’aviez demandé, et donc j’aurais attendu la même courtoisie en retour lorsque je vous ai refusé l’utilisation d’un titre Je m’étais dûment inscrit, et dont je n’avais pas l’intention de me séparer”, a répondu Bhandarkar dans son tweet.

Il a poursuivi : “Le fait que vous ayez quand même utilisé le titre malgré notre conversation et bien qu’il ait également été rejeté par les associations professionnelles, est ce qui m’a profondément bouleversé. Ce n’est pas ainsi que je pense que les vraies relations fonctionnent. Mais passons J’accepte vos excuses et je voudrais laisser les choses ici. Je vous souhaite également bonne chance dans vos projets futurs.

En 2016, Bhandarkar avait partagé qu’il prévoyait de faire un film sur la vie des épouses de Bollywood. Le cinéaste lauréat d’un prix national, connu pour avoir présenté des problèmes de la vie réelle à travers ses films, avait remercié Ritesh Sidhwani et Farhan Akhtar de l’avoir aidé, dans ce contexte.

Pendant ce temps, la série Web Fabulous Lives Of Bollywood Wives de Karan Johar raconte la vie d’épouses vedettes populaires telles que Maheep Kapoor, Neelam Kothari, Seema Khan et Bhavana Pandey. Il est soutenu par Johar’s Dharmatic Entertainment, la branche numérique de Dharma Productions.