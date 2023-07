Films rejetés par Kiara Advani

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani qui n’a pas reçu une bonne réponse pour la bande-annonce se porte bien au box-office. Il a fait Rs 11,10 crores le premier jour sur le marché intérieur. Maintenant, le film marche très bien en Amérique du Nord. Ce n’est pas du tout inattendu car Karan Johar a une base de fans fidèles dans le public de NRI. Le film est apprécié pour la formidable chimie de Ranveer Singh, Alia Bhatt, des dialogues amusants, de la bonne musique et une superbe production. Karan Johar a montré qu’il connaît toujours le nerf du public. C’est l’artiste flossy insensé typique dont les foules avaient envie.

Le film a obtenu la troisième meilleure ouverture après Pathaan et Ponniyin Selvan. Pathaan a obtenu un chiffre de départ de 1,48 million de dollars tandis que Ponniyin Selvan était de 1 million de dollars. Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani est à la troisième place.

Tendances au box-office de RARKPK

Selon Box Office India, le film affiche une bonne croissance le deuxième jour. Il semble que le film puisse faire Rs 15 à 16 crores, ce qui est le meilleur pour un film après la pandémie. Il a une meilleure tendance que Ranbir Kapoor, le film Tu Jhoothi ​​Main Makkaar de Shraddha Kapoor. Le public de Delhi a adoré le film. Il se porte également bien à Mumbai, Kolkata et Bangalore.

La musique du film n’a pas été autant appréciée que celle d’Ae Dil Hai Mushkil et de ses autres films. Mais les gens aiment Ranveer Singh, Alia Bhatt, Dharmendra, Tota Roy Chowdhury et d’autres acteurs. Le budget du film est de Rs 178 crores plus. Le film doit bien réussir sur les petits marchés pour récupérer son argent.