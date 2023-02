Films MCU à voir avant Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

Le premier film Marvel de la phase 5 devrait faire ses débuts ce mois-ci. Paul Rudd est de retour en tant que Scott Lang/Ant-Man dans son troisième film solo, et cette fois les enjeux sont plus importants que jamais.

Il s’aventurera à nouveau dans le royaume quantique, avec Hope van Dyne, Hank Pym, Janet van Dyne et sa fille, Cassie. Cependant, il se retrouve face à face avec Kang, le nouveau “Thanos” du MCU.

Si vous voulez regarder Ant-Man and the Wasp: Quantumania, vous devrez vous renseigner sur certains films et séries Disney + dans le monde Marvel. C’est ainsi que vous pouvez comprendre qui sont tous les personnages et certains des points de l’intrigue qui seront référencés.

Voici ce que vous devez regarder avant la sortie d’Ant-Man 3. Vous pouvez également consulter notre guide ultime sur la façon de regarder tous les films et émissions de télévision Marvel dans l’ordre.

Quels films et émissions de télévision Marvel dois-je regarder pour comprendre Ant-Man et la Guêpe : Quantumania ?

Dans l’ordre chronologique, voici les films et séries à découvrir dans le MCU avant de vous rendre au cinéma pour Ant-Man 3 :

Ant-Man (2015)

Captain America : Guerre civile (2016)

Ant-Man et la Guêpe (2018)

Avengers : Guerre à l’infini (2018)

Avengers : Fin de partie (2019)

Loki – Épisode 6 (2021)

Scott Lang apparaît dans quatre des choses sur cette liste. De toute évidence, il est le personnage principal des deux films Ant-Man, qui retrace son histoire d’origine et sa relation avec sa famille. Ces films détaillent également le royaume quantique, un point crucial de l’intrigue dans Ant-Man 3.

Ant-Man fait également des apparitions dans deux films d’ensemble, Captain America : Civil War et Avengers : Endgame. Le premier montre sa relation avec les autres Avengers, tandis que le second explore le concept de voyage dans le temps à travers le royaume quantique.

Ce film montre également comment sa fille Cassie a vieilli pendant le blip (bien qu’elle soit jouée par une actrice différente dans ce film d’Ant-Man and the Wasp: Quantumania). Scott Lang n’apparaît pas dans Avengers : Infinity War, mais ce film est nécessaire pour bien comprendre Avengers : Endgame.

La dernière entrée de la liste, l’épisode six de Loki, est l’introduction du méchant, Kang. Cet épisode explique qui est exactement Kang et pourquoi il est si important dans le contexte du multivers.

Vous pouvez simplement regarder le dernier épisode de Loki, mais nous vous recommandons de consulter toute la série si vous avez le temps, car c’est l’un des meilleurs originaux de MCU TV à ce jour.