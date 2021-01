Même maintenant, à mesure que de nouvelles histoires sortent, il y a une tentation de penser à la façon dont ces «scènes» joueront dans le film. Mais le véritable avenir de la dramatisation des années Trump réside probablement dans le média préféré de l’ancien président, la télévision.

Pour ceux qui ont prêté une attention particulière – et beaucoup de gens l’étaient – il semble y avoir eu une certaine inévitabilité à la fin du mandat de Trump aussi tumultueusement qu’il a commencé. Comme le dit le journaliste du New York Times Peter Baker dans « American Carnage », les événements qui se sont déroulés en janvier étaient « ahurissants … et pourtant, totalement prévisibles ».

L’arc bien documenté de ces années – déjà présenté dans de nombreux livres et documentaires à succès et dans une minisérie scénarisée, « The Comey Rule » – souligne pourquoi les conséquences de la culture pop des années Trump ne ressembleront probablement pas à la dernière administration à auquel les scandales Trump ont souvent été comparés, celui de Richard Nixon.

La démission de Nixon en 1974 a donné le livre à succès, «Tous les hommes du président», et une adaptation cinématographique deux ans plus tard. Cela a également déclenché ce qui équivalait à un âge d’or pour les thrillers de conspiration paranoïaques dans la seconde moitié des années 1970, des films comme «The Parallax View» et «Three Days of the Condor».