Films et séries d’actualités sortis en salles et OTT cette semaine: An Action Hero, Freddy, Goodbye, Love Today et plus

Nous sommes de retour avec une nouvelle liste de films, séries et émissions qui sortiront en salles et sur Netflix, ZEE5, MX Player, Amazon Prime Video, et plus encore cette semaine. De An Action Hero, India Lockdown, Freddy, et plus de films, séries et émissions qui sortent cette semaine dans les cinémas et diverses plateformes de streaming en ligne. Regarde…

Un héros d’action – Théâtre

Le film de réalisateur d’Anirudh Iyer met en scène Ayushmann Khurrana et Jaideep Ahlawat dans des rôles clés. L’histoire du film tourne autour d’un héros d’action dont la vie tourne mal lorsqu’il est pris dans un accident à Haryana.

Freddy – Disney+Hotstar

Le film à suspense romantique de Kartik Aaryan et Alaya F sortira sur Disney+Hotstar le 2 décembre. L’histoire du film parle d’un dentiste timide qui se transforme en tueur la nuit.

HIT : Le deuxième cas – Théâtre

Le thriller Telugu d’Adivi Sesh et Meenakshi Chaudhary sortira cette semaine. L’histoire du film tourne autour d’un flic qui se voit confier la tâche de résoudre une affaire de meurtre dont l’enquête se complique.

Scène de crime – Les champs de la mort du Texas – Netflix

Scène de crime – L’histoire de Texas Killing Fields concerne les corps de victimes de meurtre retrouvés dans la ville. Les meurtres restent non résolus, mais un homme refuse d’abandonner la chasse au meurtrier de sa fille. L’émission sortira le 29 novembre sur Netflix.

Kaisi Yeh Yaariyan S4 – VOOT Sélectionner

La saison 4 de Kaisi Yeh Yaariyan sortira le 2 décembre sur VOOT Select. Le couple le plus emblématique Manik et Nandani reviendra pour séduire ses fans. La saison 4 présentera l’amour, la perte, la trahison et le yaariyan.

Confinement en Inde – ZEE5

India Lockdown est un film hindi réalisé par Madhur Bhandarkar et produit par Pen India Limited. Le film met en vedette Shweta Basu Prasad, Aahana Kumra, Prateik Babbar, Sai Tamhankar et Prakash Belawadi dans les rôles principaux. Le film sortira le 2 décembre.

Pippa – Théâtre

Pippa est un prochain film hindi dont la sortie est prévue pour le 9 décembre. Le film est réalisé par Raja Krishna Menon et mettra en vedette Ishaan Khatter, Mrunal Thakur, Priyanshu Painyuli et Soni Razdan dans des rôles clés.

Au revoir – Netflix

Goodbye est un film de comédie dramatique écrit et réalisé par Vikas Bahl et produit par Bahl, Viraj Savant, Ekta Kapoor et Shobha Kapoor. Le film devrait sortir sur Netflix à partir du 2 décembre.

L’amour aujourd’hui – Netflix

Love Today est un film tamoul réalisé et écrit par Pradeep Ranganathan. Ce film de comédie romantique aurait été réalisé au prix de Rs. 5 crores, mais le film a presque fait Rs. 70 crpores au box-office. Love Today est prévu pour sa première sur Netflix le 2 décembre. Le film présente Pradeep Ranganathan, Ivana, Raveena Ravi, Yogi Babu et Raadhika Sarathkumar dans les rôles principaux. Le film serait une adaptation du court métrage Appa. L’histoire du film vous en fera tomber amoureux.