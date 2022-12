Films et émissions en streaming ce week-end de Noël 2022

C’est la saison des réjouissances, et quel moment merveilleux pour regarder des films de bien-être avec vos amis et votre famille. Comme vous le savez, nous aimons vous tenir au courant des nouveautés saisonnières films et émissions dignes de frénésie pour que tout le monde puisse en profiter, et nous sommes de retour avec une autre liste.

Que vous préfériez la frénésie de Netflix, la lecture de Prime ou l’activation de votre classique préféré des Fêtes, il y a une ambiance de Noël pour vous ! Seul à la maison et Noël vont de pair comme le lait et les biscuits, tandis que Vendredi après le prochain a été officiellement considéré comme un classique de Noël par la culture. De même, des films et séries très attendus comme Avatar : la voie de l’eau et The Best Man: Les derniers chapitres sortent juste à temps pour les fêtes.

Consultez notre liste de frénésie saisonnière ci-dessous.

Richesse

Richesse, avec Abby Ajayi, Nadine Marsh-Edwards, Amanda Jenks, Alison Owen et Alison Carpenter, suit les exploits de la famille Richards élégante, privilégiée et très réussie. Lorsque Stephen Richards (Hugh Quarshie) décède soudainement, le monde de la famille s’effondre. Alors que son entreprise est en jeu, ses différents groupes d’enfants sont sur le point de se heurter alors qu’ils se disputent le contrôle. Richesse est en streaming maintenant sur Prime !

Peut-être Noël prochain

Lorsque trois femmes propriétaires d’un café sont obligées de passer leur premier Noël loin de chez elles, des ennuis s’ensuivent. Assez sûrement, la magie des filles noires sauve les vacances ! Ce film est disponible sur ShienTV, Mometu ou EmBlaze TV !

The Best Man: Les derniers chapitres

La série très attendue de Peacock, LE MEILLEUR HOMME : LES DERNIERS CHAPITRES, créée le 22 décembre 2022. La franchise emblématique dirigée par le réalisateur primé, Malcolm D. Lee, revient pour rattraper Harper (Taye Diggs), Robyn (Sanaa Lathan), Jordan (Nia Long), Lance (Morris Chestnut), Quentin (Terrence Howard), Shelby (Melissa De Sousa), Candace (Regina Hall) et Murch (Harold Perrineau) alors que les relations évoluent et que les griefs du passé refont surface dans les étapes imprévisibles de la crise de la quarantaine et de la renaissance de la quarantaine.

Avec : Morris Chestnut, Melissa De Sousa, Taye Diggs, Regina Hall, Terrence Howard, Sanaa Lathan, Nia Long, Harold Perrineau

Producteurs exécutifs : Dominique Telson, Sean Daniel

Réalisateurs : Malcolm D. Lee, Charles Stone III, Robert Townsend et Stacey Muhammad

Co-développé par, scénariste, EP, réalisateur, co-showrunner : Malcolm D. Lee

Co-développé par, scénariste, EP, co-showrunner : Dayna Lynne North

Qui a tué le Père Noël ? Un mystère de meurtre Murderville

Cette parodie mystérieuse met en vedette Will Arnett dans le rôle du détective Seattle qui résout l’affaire de Qui a tué le Père Noël. La comédie met également en vedette Maya Rudolph et Jason Bateman et est diffusée en ce moment sur Netflix.

Tomber pour Noël

Voici, une comédie romantique de Noël ! Lindsay Lohan dans ce film original de Netflix donne un avant-goût de l’inattendu. Après qu’une jeune héritière eut un accident de ski la laissant amnésique, elle se retrouve sous la garde d’un beau propriétaire de cabane et de sa fille chérie. Tomber pour Noël est en streaming sur Netflix.

Dernières vacances

Le film de 2006 Dernières vacances est un film de bien-être garanti. Queen Latifah joue le rôle d’une femme célibataire droite qui découvre qu’elle n’a plus que quelques semaines à vivre. À l’approche de Noël, elle décide de mourir sans regret et de profiter au maximum de ses dernières vacances. LL Cool J co-vedette dans cette comédie romantique de Noël.

Aimer fort

L’original Netflix 2021 Aimer fort suit une jeune rédactrice de chroniques de rencontres qui (en quelque sorte) rencontre son match parfait en ligne. Lorsqu’elle décide de le surprendre avec un pop-up de vacances dans la maison de sa famille (parce que les gars adorent ça), elle constate que tout le monde n’est pas ce qu’il semble être. Aimer fort est disponible sur Netflix.

Avatar : la voie de l’eau

10 ans après les événements du premier Avatar, nous rattrapons la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants). Nous regardons la famille lutter pour se protéger, leurs effroyables batailles pour rester en vie, ainsi que les belles images que les fans d’Avatar connaissent et aiment.

Avatar : la voie de l’eau en salles le 16 décembre.