Films et émissions de télévision canadiens sous le radar de 2022 – et où les regarder

Cette année, il y a eu une véritable surabondance de contenu canadien impressionnant.

Chez Chandler Levack J’aime les filmsau drame onirique des Témoins de Jéhovah Vous pouvez vivre éternellementchez Drake Glace noir documentaire, à Frères, Os de corbeaux, Riceboy dort, Printemps éternel, Quand vient le matin, petit oiseau et apparemment une centaine d’autres, mais la plupart de ces titres des poids lourds du Canada ne sont toujours pas disponibles pour la plupart des auditoires.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de sorties canadiennes impressionnantes de cette année que vous pouvez regarder – certaines d’entre elles sont simplement plus difficiles à trouver.

CBC a donc compilé certaines des meilleures productions canadiennes de l’année qui sont disponibles en streaming et à l’écran, ainsi que les endroits où vous pouvez les regarder.

Garçon d’autel

Louer sur Apple TV

Un film de passage à l’âge adulte discret s’il en est un, Garçon d’autel est le premier long métrage du réalisateur philippin canadien Serville Poblete. Créé aux côtés du scénariste, star et véritable ami de Poblete depuis l’école primaire, Mark Barcolcol, il suit Daniel, 17 ans, un servant d’autel envahi par la végétation de son église locale. Il équilibre chaque stress d’adolescent auquel vous pouvez penser : se débattre à l’école, se battre avec ses parents, gérer une maladresse paralysante autour de la fille la plus mignonne de la classe – cela peut sembler un peu superficiel dans la description.

Mais c’est une étude de personnage bien racontée qui brille le plus dans les performances qui entourent le rôle principal. Shai Barcia, qui joue la mère de Daniel, est particulièrement impressionnante alors qu’elle alterne entre les engueulades et le désespoir tranquille à la table de la cuisine. Bien qu’il y ait des aspérités et que les choses puissent être un peu lentes, cela en vaut la peine.

Scarborough

Diffuser sur Crave

Bien que cela fasse presque un an depuis sa première sur les services de streaming, et encore plus depuis ses débuts au TIFF, Scarborough est toujours l’un des meilleurs films de 2022. Adapté du roman du même nom de Catherine Hernandez, il suit trois enfants alors qu’ils naviguent dans un système apparemment conçu pour les exclure. Comme Garçon d’autelle film est lent — et long à 136 minutes — mais les performances des enfants acteurs sont transcendantes.

Bing, Sylvie et Laura (jouées par les jeunes stars Liam Diaz, Mekiya Fox et Anna Claire Beitel) portent l’histoire, mais leurs parents – et leur professeur, joué par Aliya Kanani – sont également impressionnants. Même si Scarborough a balayé les Canadian Screen Awards plus tôt cette année, il mérite un public plus large qu’il n’en a eu.

La vérité grizzlie

Projection dans certains cinémas

La cinéaste Kathleen Jayme explore ce qui est arrivé aux Grizzlies de Vancouver dans un documentaire (son quatrième film sur l’équipe) qui se sent à parts égales La Dernière danse et Vandale américain. Jayme, qui se révèle être une fan de longue date de l’équipe qui a joué dans la ville pendant six saisons avant de déménager à Memphis, n’est jamais trop sérieuse. Elle passe autant de temps à jouer en tête-à-tête avec la mascotte Grizz qu’à découvrir de grandes vérités, mais ces révélations en valent la peine.

Bien qu’il ne soit pas encore diffusé (ou même officiellement publié), La vérité grizzlie a un certain nombre de projections dans des villes à travers le Canada cette semaine, y compris à Toronto, Ottawa, Vancouver, Edmonton, Winnipeg et plus encore. Jayme parvient à retrouver des noms stellaires dans le monde des Grizzlies – y compris le président Stu Jackson, le tristement célèbre choix de repêchage Steve Francis et peut-être le plus adorable fan de Memphis Grizzlies de la taille d’une pinte à avoir jamais vécu. Tout le film est juste amusant, mais soyez prévenu : après avoir regardé, vous aurez probablement aussi envie d’un retour de la franchise.

Dans les mauvaises herbes

Diffusez sur CBC Gem

La réalisatrice canadienne Jennifer Baichwal a marqué sa deuxième ouverture de Hot Docs cette année avec Dans les mauvaises herbes. L’histoire de David et Goliath présente la bataille judiciaire entre le jardinier Dewayne (Lee) Johnson et la société agrochimique Monsanto.

Le documentaire, qui a été diffusé le 16 septembre sur CBC et CBC Gem en tant que première de la saison de L’oeil passionné, est à certains égards un démantèlement typique des pratiques commerciales corrompues, mais il est maintenu mais le regard inébranlable sur Johnson lui-même. Johnson a été étroitement impliqué dans la création de trois ans du projet, qui fait suite au procès découlant de son procès alléguant que le désherbant RoundUp de Monsanto avait causé son cancer.

Sorte de

Diffusez sur CBC Gem

Avec le genre d’attention que Sorte de a reçu, il n’est pas exactement sous-estimé. Mais le public ne sait peut-être pas encore à quel point tout a changé et s’est considérablement amélioré dans la deuxième saison de cette comédie dramatique qui vient de sortir, mettant en vedette le créateur Bilal Baig dans le rôle de Sabi : une nounou non binaire qui lutte pour trouver sa place dans le monde.

Il y a des notes de Sac à puces ici, et l’écriture sèche et la livraison de Baig leur ont valu une place sur la liste des “leaders de la prochaine génération” de Time Magazine – ainsi qu’un profil complet par le New York Times.

Alors que la première saison était bonne, la seconde augmente le cadran à la fois sur le récit et l’émotion. C’est drôle, mais aussi rempli de chagrin d’amour. Le détachement croissant de Sabi vis-à-vis de leurs parents attire les téléspectateurs même si cela fait mal de regarder à certains égards.

Restez tonique

Diffusez sur CBC Gem

Eric Bauza fait la fierté du Canada et du monde de l’animation depuis un moment maintenant. Le doubleur est dans le métier depuis 20 ans, mais sa popularité a explosé en 2018 lorsqu’il a endossé le rôle de Bugs Bunny. Maintenant, il prend un peu un virage méta.

Dans sa série Rester toniqueBauza examine les tropes et les tendances de l’animation, une forme d’art qui a capté plus de stéréotypes et de messages cachés que la plupart ne voudraient l’admettre. Restez tonique compte également certains des plus grands noms de l’industrie du doublage, notamment Bobby Moynihan, Tara Strong, Gray DeLisle et bien d’autres. Ils montrent la façon dont les dessins animés, que beaucoup considèrent comme bien plus que du divertissement pour enfants, traitent de tout, de la sexualité au genre en passant par la politique.

Nous allons tous mourir (même Jay Baruchel)

Diffuser sur Crave

Mécaniques populaires pour les enfants l’alun Jay Baruchel fait face à la fin du monde avec son humour noir habituel dans cette mini-série en six parties sur Crave qui examine les scénarios potentiels de la fin des temps de l’extrême – astéroïdes mettant fin à la planète et invasions extraterrestres – aux armageddons plus crédibles de la maladie et du climat catastrophe.

ÉCOUTEZ | Jay Baruchel sur sa nouvelle série : Métro matin7h40L’acteur Jay Baruchel envisage la mortalité dans une nouvelle série sur des événements apocalyptiques Jay Baruchel est un acteur et animateur d’une nouvelle série intitulée “We’re All Gonna Die (Even Jay Baruchel)”.

C’est une étude en contradictions qui fonctionne d’une manière ou d’une autre de manière fantastique. Si vous avez le courage de regarder dans l’abîme – ou simplement dans notre propre avenir collectif – cela vaut vraiment la peine d’être diffusé. Assurez-vous simplement que les enfants sont hors de la pièce, car le Comment entraîner son dragon star lance des mots avec des scientifiques épuisés qui ne faisaient certainement pas partie de cette franchise.