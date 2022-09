En 1953, des milliers de sujets britanniques se pressaient autour de téléviseurs nouvellement achetés pour regarder le couronnement de la reine.

Avant cet événement royal télévisé, la plupart des Britanniques n’avaient même pas de télévision – ils se sont précipités en masse pour les acheter afin de ne pas manquer ce moment de l’histoire. Mais ce serait loin d’être la dernière fois que le public était ravi de l’image de la reine à l’écran.

Dans les années qui ont suivi le couronnement de la reine, elle ou une version fictive d’elle a accumulé un certain nombre de camées ou de rôles principaux dans des films théâtraux, des émissions spéciales télévisées et des documentaires.

Ici, nous examinons de plus près certains des films et documentaires notables sur la reine:

1. La Reine (2006)

C’est le film par excellence pour quiconque souhaite un regard plus approfondi sur la reine en tant que personne.

Le film, réalisé par Stephen Frears, a pris un événement très connu – le cirque médiatique autour de l’accident de voiture de Diana et le deuil ultérieur d’une nation – et s’est concentré sur l’impact sur la famille royale, la reine prenant la chaleur pour ne pas s’éteindre une déclaration publique immédiate sur la mort de la princesse de Galles.

L’actrice principale Helen Mirren a reçu un Oscar de la meilleure actrice pour sa performance en tant que reine.

Les critiques de l’époque ont qualifié le film de “meilleure communication (la reine) jamais reçue jusqu’à cette date”, selon Mandy Merck, professeur à l’Université de Londres et contributeur et éditeur du livre “La monarchie britannique à l’écran”.

“Et c’est parce qu’elle est décrite de manière très sympathique”, a déclaré Merck à CTVNews.ca dans une interview téléphonique, “comme une travailleuse très conflictuelle qui est, comme toutes les Helens mélodramatiques, déchirée entre le devoir et le désir.”

Au lieu de placer la reine à distance, le film a amené les téléspectateurs dans ses tentatives d’équilibrer les deux côtés de sa vie. L’une était ses responsabilités et ses émotions personnelles – comme ses inquiétudes pour ses petits-enfants, les princes William et Harry, qui viennent de perdre leur mère. L’autre était ses responsabilités envers son peuple, dont des milliers s’étaient rassemblés devant le palais de Buckingham, dans l’espoir d’entendre leur reine faire écho à leur chagrin.

Merck pensait que ce film résumait bien le rôle à multiples facettes que la reine jouait pour la nation. Bien qu’elle soit une figure de proue, les gens se sont également engagés avec elle sur le plan émotionnel, a déclaré Merck.

“Elle représente probablement une sorte de super grand-parent pour les gens maintenant et je pense que sa mort sera probablement un bilan triste, très triste, pour de nombreuses personnes dans le pays”, a-t-elle déclaré.

2. Le couronnement (2018)

Presque tous les documentaires mettant en vedette la reine sont réalisés dans le style « voler sur le mur », où les caméras suivent un sujet et l’observent. Bien que d’autres membres de la famille royale se soient ouverts à la presse, la reine est connue pour ne pas faire d’interviews devant la caméra, ce qui distingue ce documentaire de BBC One.

“Ce qui est vraiment intéressant, c’est la façon dont elle se détend avec l’homme qui l’interviewe, qui n’est qu’un journaliste royal”, a déclaré Merck. “Peut-être qu’il est plus du côté chic des journalistes royaux, mais ce n’est pas quelqu’un de son milieu.”

L’accent est mis sur ce que la reine se souvient de son couronnement. À un moment donné, la conversation passe à la couronne incrustée de bijoux que la reine portait ce jour-là, a déclaré Merck.

“Et elle dit, un peu sinistrement, ‘Vous ne pouvez pas plier la tête, sinon votre cou se briserait'”, a déclaré Merck.

D’autres détails de la somptueuse cérémonie ont été décrits, a déclaré Merck, y compris des choses telles que l’entraîneur en or fortement doré dans lequel la reine montait et qui manquait de supports appropriés, et l’immense manteau qu’elle portait dans la procession qui limitait ses mouvements. Cela a permis aux téléspectateurs d’entendre les contradictions complexes du luxe et de l’inconfort de la reine elle-même.

Cette photo d’archive du 2 juin 1953 montre la reine Elizabeth II, assise sur le trône, recevant la fidélité de l’archevêque de Cantorbéry, au centre avec dos à la caméra, l’évêque de Durham, à gauche et l’évêque de Bath and Wells, lors de son couronnement à L’abbaye de Westminster. (AP Photo/Fichier)

3. Heureux et glorieux (2012)

D’accord, ce n’est pas un long métrage. Il dure à peine plus de cinq minutes. Mais c’est la seule fois que deux icônes britanniques, la reine et James Bond, ont partagé l’écran et ont sauté d’un hélicoptère ensemble.

Ce court métrage, réalisé par Danny Boyle, a été joué au début des Jeux olympiques de Londres en 2012. Dans ce document, un James Bond sévère et en costume (joué par Daniel Craig) entre dans le palais de Buckingham et escorte la reine – jouée non par une actrice, mais par la reine elle-même – jusqu’à un hélicoptère pour se rendre aux cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques. Les images de l’espion et de la reine sont associées à la vidéo d’un véritable hélicoptère planant au-dessus du stade, créant l’illusion que la reine elle-même a sauté en parachute pour l’événement.

Quiconque a regardé la chaîne Queen Judi Dench’s M alors qu’elle donne à Craig un cool, “Bonsoir, M. Bond”, par-dessus son épaule, comprend pourquoi ce moment ne peut pas être laissé sur cette liste.

4. La famille royale (1969)

On pourrait l’appeler le documentaire perdu.

C’était le premier documentaire à vraiment scruter le quotidien de la famille royale, mais il n’a été mis en veilleuse que quelques années après sa première diffusion : la dernière fois que le documentaire a été diffusé dans son intégralité, c’était en 1972.

De courts extraits ont été montrés à certains moments depuis, comme lorsque des scènes faisaient partie des célébrations du jubilé de diamant de la reine en 2011, mais pour la plupart, cela a été gardé secret.

“C’est un moment clé car il montre en quelque sorte une famille royale nationale”, a déclaré Merck.

Certaines des scènes incluent le barbecue des Royals – qui a été emprunté pour “The Queen” de Frears des décennies plus tard, dans une référence ironique.

Bien que la décision de verrouiller le documentaire dans le coffre-fort proverbial ait pu être due en partie à la crainte que “la mystique de la famille royale ne soit détruite par un examen trop minutieux de leur banalité”, a déclaré Merck, le film n’était certainement pas considéré comme un échec. . Selon Merck, l’homme qui l’a dirigé, Richard Cawston, a dirigé les discours de Noël de la reine pendant de nombreuses années.

5. Une soirée royale (2015)

Un rare regard léger sur la jeunesse de la reine mettait en vedette l’actrice canadienne Sarah Gadon, de la renommée “Alias ​​Grace”. Ce film suit les princesses Elizabeth et Margaret (jouées par Bel Powley) le jour de la victoire en 1945, lorsqu’elles demandent à aller célébrer cachées parmi le peuple. Bien qu’ils aient tous deux des accompagnateurs au départ, ils s’éloignent rapidement d’eux et partent à l’aventure à travers Londres.

Bel Powley, Sarah Gadon et Emily Watson dans “A Royal Night Out”.

6. Une reine est couronnée (1953)

Celui qui les a tous déclenchés : ce documentaire sorti après le sacre, et condensait les événements que les Britanniques avaient vu se dérouler en temps réel sur leurs écrans de télévision lors de la retransmission en direct.

Il a été nominé pour le meilleur long métrage documentaire aux Oscars et a remporté un Golden Globe pour la même chose, dans une catégorie qui n’existe plus.

7. Promener les chiens (2015)

Cette pièce d’une demi-heure, qui fait partie d’une série de drames télévisés uniques intitulée “Playhouse Presents”, met en vedette Emma Thompson dans le rôle de la reine. Il est basé sur un événement réel de 1982, lorsqu’un intrus a fait irruption dans le palais de Buckingham et est entré dans la chambre de la reine.

L’intrus réel, un homme du nom de Michael Fagan, a déclaré qu’aucune conversation de longue durée n’avait eu lieu entre les deux lorsqu’il est entré par effraction, mais il est beaucoup plus intéressant d’imaginer que la reine aurait pu tenir bon et discuter avec le visiteur inattendu. dans sa chambre – et c’est exactement ce que “Walking the Dogs” nous donne.

8. Une question d’attribution (1991)

Ce téléfilm de la BBC était basé sur une pièce de 1988 du même nom, qui était probablement la première représentation sérieuse de la reine dans une œuvre d’art fictive, selon Merck.

Les camées de la reine en tant que personnage auparavant avaient été en grande partie dans des films comiques, a-t-elle expliqué, ou dans des biopics américains conçus pour la télévision sur la romance de Charles et Diana.

L’intrigue de la pièce et du film, tous deux écrits par Alan Bennett, suit Anthony Blunt, conseiller artistique de la reine et ancien espion soviétique. En cela, la caractérisation de la reine était comme une figure intelligente et énigmatique; dans la scène principale entre Blunt et la reine, la tension tourne autour du fait qu’elle soit ou non au courant de sa position d’ancien espion.

Le film a remporté un BAFTA du meilleur drame unique en 1992 et Prunella Scales a été nominée pour le BAFTA de la meilleure actrice pour sa performance en tant que reine.

9. La Reine en Australie (1954)

Les deux derniers documentaires de cette liste sont des documentaires de style “tournée royale”. Celui-ci, réalisé par Stanley Hawes, était le premier film couleur jamais réalisé en Australie et couvrait le voyage de la reine récemment couronnée en Australie.

Rétrospectivement, le film est intéressant pour sa description du racisme dans le Commonwealth, comme indiqué dans “La monarchie britannique à l’écran”. Par exemple, les plans de la foule se rassemblant au bord des routes et grimpant aux arbres dans l’espoir d’apercevoir la reine sont courants dans le film – mais sont nettement blancs. Le livre décrit comment les Australiens autochtones sont ainsi effacés de la population générale dans le champ de la caméra, mais sont mis en évidence par les cinéastes et les organisateurs de tournées pour la reine tant qu’ils «font leur différence», en dansant ou en lançant des boomerangs pour divertir le cortège royal.

10. “Voyage royal” (1951)

Et nous ne pouvons pas parler de documentaires de tournée royale sans en inclure un où la reine visite le Canada. Ce documentaire suit la princesse Elizabeth de l’époque, qui n’avait pas encore accédé au trône, lors d’un voyage de cinq semaines à travers le Canada avec son mari, le duc d’Édimbourg.

Il a remporté un prix du film canadien pour le meilleur long métrage documentaire théâtral et a également remporté un BAFTA en 1952 pour le meilleur film documentaire.