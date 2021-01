Chaque année depuis qu’il a été désigné comme jour férié en 1983, Martin Luther King Jr. Day a eu une signification nouvelle mais immuable. Il l’a fait l’année suivant l’assaut de Rodney King en 1991. Il l’a fait dans les années qui ont suivi la mort d’Oscar Grant, Trayvon Martin, Michael Brown et Freddie Gray. Et maintenant, après la mort de l’année dernière du représentant John Lewis et du révérend CT Vivian, les meurtres de Breonna Taylor et George Floyd, l’arrivée des manifestations de l’été Black Lives Matter, l’élection présidentielle de novembre et la prise du Capitole ce mois-ci par une foule pro-Trump, les vacances ont bien plus de sens. Dans notre gouvernement, dans nos élections et dans notre application de la loi, les signes du racisme se cachent toujours.

Plutôt que d’énumérer des films de droits civiques déjà vénérés comme «Selma» d’Ava DuVernay et «Black Panthers» d’Agnès Varda, œuvres incontestablement importantes, cette liste compile des titres en streaming de cette année et de la dernière qui parlent non seulement de l’héritage de la justice raciale de King, mais aussi de la lutte continue et immédiate pour le droit de vote et l’égalité de traitement devant la loi.

‘Temps’

Diffusez-le sur Amazon.