Le 8 septembre 2022, la mort de la reine Elizabeth II a choqué le monde. La reine Elizabeth II est devenue reine à l’âge de 25 ans après la mort de son père, le roi George VI. Au cours de ses plus de 70 ans en tant que reine, il y a eu une multitude de récits non romanesques et fictifs de l’histoire de la vie de la reine Elizabeth réalisés sous la forme de films et d’émissions de télévision.

Films

La Reine (2006)

“The Queen” est un film de 2006 qui se déroule après la mort de la princesse Diana. Le film a été écrit par Peter Morgan, qui est la même personne qui a créé la populaire série Netflix sur la famille royale, “The Crown”.

Dans ce film, la reine Elizabeth II est interprétée par Helen Mirren, qui a remporté un Oscar pour son portrait du roi.

“The Queen” est disponible en streaming sur HBO Max.

Le discours des rois (2010)

“The King’s Speech” est un film de 2010 qui se concentre davantage sur l’histoire du roi George VI, le père de la reine Elizabeth. Dans ce film, le roi George VI est interprété par Colin Firth et la reine Elizabeth est interprétée par Helena Bonham Carter.

Alors que le personnage de la reine Elizabeth II, joué par Freya Wilson, n’est qu’un enfant dans le film et n’est pas dans une grande partie du film, cela donne aux téléspectateurs un aperçu de la vie de son père. Ce film a remporté quatre Oscars, dont le prix du meilleur film de l’année et est disponible sur Hulu.

Documentaires/émissions de télévision

La vie majestueuse de la reine Elizabeth II (2013)

Ce documentaire de 2013 contient de nombreuses images d’archives depuis la mort du roi George VI jusqu’au mariage du prince William et de Kate Middleton.

Ce documentaire est disponible pour regarder avec Amazon Prime

La Couronne (2016—)

“The Crown” est une émission Netflix qui a été créée en 2016 et a partagé une version fictive des événements qui se sont produits dans la vie de la reine Elizabeth II, à peu près à partir de son mariage avec Philip.

Il y a eu quatre saisons de l’émission et une cinquième saison devrait sortir en novembre 2022. Claire Foy, Olivia Colman et Imelda Staunton jouent toutes la reine Elizabeth II à différents moments de sa vie tandis que Matt Smith, Tobias Menzies et Jonathan Pryce tous jouent le prince Philip à différents moments de sa vie.

La maison royale de Windsor (2017)

“The Royal House of Windsor” est une autre émission Netflix sortie en 2017 sur la vie de la reine Elizabeth II. Il y a six épisodes du documentaire qui couvrent l’histoire de la famille royale, en commençant par la Première Guerre mondiale et en couvrant jusqu’à la mort de la princesse Diana.

Reine Elizabeth: une vie de service (2017)

“Elizabeth II: A Lifetime of Service” est sorti en 2017 et est un documentaire qui couvre son temps en tant que reine. Ce documentaire est maintenant disponible en streaming sur Peacock.

Elizabeth & Margaret: amour et fidélité (2020)

“Elizabeth & Margaret Love and Loyalty” est sorti en 2020 et plonge dans la relation entre la reine Elizabeth II et sa sœur cadette la princesse Margaret.

Le film documentaire dure une heure et 30 minutes et peut être visionné sur Netflix.

Elizabeth : Un portrait en partie(s) (2022)

« Elizabeth : A Portrait in Part(s) » est un documentaire de 2022 qui met en lumière des moments importants de la vie de la reine Elizabeth II.

Le documentaire réalisé par Roger Michell peut être visionné sur Showtime.

Elizabeth : la reine invisible (2022)

“Elizabeth: The Unseen Queen” est un documentaire de 2022 qui donne un nouvel aperçu de la vie de la reine à travers une collection de vidéos personnelles de la famille royale, prises par des membres de la famille. Le documentaire peut être diffusé sur BBC Select via Amazon.