Films effrayants à regarder au Okanagan College de Kelowna – Kelowna News

Photo : Contribué

L’Okanagan College est prêt à vous effrayer avec son troisième Fear Film Fest annuel.

Les projections se déroulent sur trois jours, du 8 au 10 octobre, avec des séances commençant à 19h30 chaque soir.

Les films à venir au Collège incluent Buffy contre les vampires, Ringu (sous-titré en anglais) et Ready or Not, joués dans cet ordre.

Le collège de Kelowna croit que l’expérience partagée de la narration est un moyen puissant de relier les membres de divers groupes, favorisant ainsi un sentiment d’appartenance et de communauté.

« Nous reconnaissons également l’importance de la représentation, c’est pourquoi nous choisissons des films qui, nous l’espérons, séduiront un public diversifié. Notre collaboration avec le Feminist Horror Festival de l’UBCO nous donne également l’occasion de présenter des voix et des expériences féminines et s’identifiant aux femmes », a déclaré Jillian Garrett, professeur et directrice du département de communication d’OC.

Le collège invite toute la communauté OC ainsi que les résidents locaux à les rejoindre sous les étoiles pour un événement ludique et accueillant pour tous et mettant en valeur le pouvoir des histoires, même lorsqu’elles sont terrifiantes, pour rassembler les gens et leur rappeler que les gens partagent plus de similitudes que de différences.

Rendez-vous dans la cour du campus pour voir tous les films bizarres entre amis.