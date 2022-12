Films d’horreur de Noël à regarder après “Violent Night”

Ce conte de fées d’horreur folklorique effrayant parle d’un petit garçon précoce nommé Pietari (Onni Tommila), qui craint que les équipes de forage sur une montagne près de sa maison en Laponie ne perturbent le terrain glacial où une créature maléfique de type Père Noël de la mythologie finlandaise est enterrée dans la neige glacée. Lorsque le père de Pietari (Jorma Tommila) piège l’un des elfes diaboliques de l’entité, le père et le fils font équipe pour s’assurer que ce Père Noël au côté sombre et son ancien mal ne soient jamais décongelés.

“The Thing” rencontre “A Christmas Story” est la meilleure façon de décrire ce film cauchemardesque du scénariste-réalisateur finlandais Jalmari Helander. (Il est raconté en finnois et en anglais.) Basé sur deux des courts métrages de Helander, c’est une combinaison de drame familial touchant, d’histoire d’origine de St. Nick et de comédie noire, avec des frayeurs qui proviennent principalement d’un Père Noël hargneux et de ses goules nues et trolles. La fin vous fera apprécier – et craindre – votre père Noël du centre commercial le plus proche la prochaine fois que vous poserez un enfant sur ses genoux potelés.