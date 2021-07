Films d’horreur à New York : des cris avec vue sur la ligne d’horizon

Le plein air est un endroit terrible si vous êtes dans un film d’horreur poursuivi par un maniaque au couteau. Enfer toujours connais les bois mieux que toi. Mais pour les fans de films d’horreur, l’extérieur a été un refuge l’année dernière. Lorsque les cinémas se sont éteints, les ciné-parcs à l’ancienne sont restés en vie grâce à des films d’horreur, dont certains sont devenus succès au box-office, au moins selon les normes pandémiques. Cet été, les lieux en plein air à New York et dans ses environs continuent la promesse de nuits vertigineuses à la belle étoile. La plupart de leur programmation est riche en blockbusters, classiques et films pour enfants, mais quelques soirées sont consacrées à de vrais cris. Des films d’animation effrayants et câlins pour les enfants aux terrifiants films d’exploitation choquants, voici une sélection de films d’horreur (et une pincée de science-fiction) pour accentuer votre été. La plupart des films commencent au crépuscule, les salles encourageant les téléspectateurs à arriver une heure avant pour installer des couvertures ou des chaises de jardin. Des peurs pas si effrayantes Films sous les étoiles Divers endroits à New York; libre.

Jardin botanique du Queens Flushing, Queens ; 10 $ pour les membres; 15 $ pour les non-membres. Le 20 août, la série de soirées cinéma du Jardin – sa première – mettra en vedette les film d’animation « Abominable » (2019), sur un Yéti câlin nommé Everest. En plus de l’accès au jardin après les heures d’ouverture, les participants peuvent déguster des friandises glacées et fabriquer des objets d’artisanat sur le thème des snowpeople à partir de matériaux botaniques.

Drive-in de Greenville Greenville, NY; 8 $ par billet. Ce drive-in de Catskills, créé en 1959, est devenu un endroit populaire pour les visiteurs du comté de Greene, à environ deux heures et demie de route au nord de New York. Le programme de films d’été comprend un passage de deux nuits (30-31 juillet) de la méta-comédie de science-fiction « Galaxie Quête » (1999), mettant en vedette Tim Allen, à propos d’un groupe d’acteurs d’un spectacle de type « Star Trek » qui sont transportés dans l’espace pour une mission réelle. Associez le film à des concessions comprenant une rotation de bières de brasseries locales. Fermes Demarest Hillsdale, New Jersey; 25 $ par voiture.

Fondée en 1886, cette ferme du comté de Bergen est connue pour la cueillette de pêches, les beignets de gâteaux et un spectacle de lumière d’Halloween annuel. Mais cet été, il y a des films au calendrier car le lieu ramène son populaire espace de cinéma drive-in. La programmation de films très familiale comprend la comédie d’animation « Monsters Inc. » (2001), le 16 juillet ; la fonction de créature plus effrayante que vous ne vous en souvenez « Gremlin » (1984), le 24 juillet ; et la comédie pour adolescents morts-vivants avec un sourire « Zombies 2 » (2020), le 14 août. Films au clair de lune Baie d’huîtres, Long Island ; libre. Voici une autre chance de voir « The Goonies », cette fois au parc et à la plage commémoratifs Theodore Roosevelt le 28 juillet, dans le cadre de cette série estivale de soirées cinéma pop-up. Les véhicules seront admis au stationnement selon le principe du premier arrivé, premier servi à partir de 19 h. Avoir très peur