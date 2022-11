Films d’hiver 2022 : voici ce qui arrive bientôt en streaming et en salles

BAGARRE DE BAR! Suite à une rupture, un couple (Melissa Fumero et Luka Jones) doit décider lequel sera autorisé à boire dans son bar préféré. Avec Rachel Bloom. (11 nov. en salles et sur demande)

LES FABELMANS À travers le personnage de Sammy Fabelman, Steven Spielberg revisite son enfance, sa relation avec sa mère et son père, et les origines de son amour du cinéma dans un long métrage ouvertement personnel accueilli avec extase au Festival international du film de Toronto en septembre. Gabriel LaBelle joue le réalisateur en herbe dans son adolescence; Michelle Williams et Paul Dano jouent ses parents compliqués. Tony Kushner a écrit le scénario avec Spielberg. (11 novembre en salles)

DANS SES MAINS Les documentaristes Tamana Ayazi et Marcel Mettelsiefen assemblent un portrait de Zarifa Ghafari, maire de la ville afghane de Maidan Shahr au moment du tournage – et, pas par hasard, dans la vingtaine et une femme dans un pays sans beaucoup de femmes au pouvoir. Le documentaire la suit tout au long du retrait des forces américaines du pays l’année dernière. (11 novembre en salles, 16 novembre sur Netflix)

CE NOIR EST-IL SUFFISANT POUR VOUS ?!? Faisant ses débuts dans la réalisation de longs métrages documentaires, l’ancien critique de cinéma du New York Times Elvis Mitchell se penche sur la révolution – et l’héritage – du cinéma américain centré sur les Noirs à la fin des années 1960 et 1970. Les personnes interrogées incluent Harry Belafonte, Laurence Fishburne, Samuel L. Jackson et Whoopi Goldberg. (11 novembre sur Netflix)