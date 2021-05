Films d’été 2021: voici ce qui se passe sur le grand (et petit) écran

Voici une liste des films remarquables programmés cet été. Les dates de sortie et la plate-forme sont susceptibles de changer et reflètent les dernières informations à la date limite.



1 juin CHANGER LE JEU (sur Hulu) Ce documentaire dresse le portrait de trois athlètes transgenres et de leur carrière sportive au lycée, avec un accent particulier sur Mack Beggs, un homme transgenre qui, adolescent, voulait participer à la lutte pour garçons mais, en raison d’une règle au Texas, ne pouvait que lutter contre les filles. 4 juin TOUTE LUMIÈRE, PARTOUT (dans les théâtres) Les préjugés de la surveillance – par l’œil, par les caméras du corps de la police et dans la photographie composite du promoteur de l’eugénisme Francis Galton, par exemple – sont le sujet de ce film d’essai obsédant et de grande envergure du directeur expérimental de Baltimore Theo Anthony («Rat Film»). Il a remporté un prix spécial du jury à Sundance. LES BOIS ANCIENS (dans les salles) Le biologiste et cinéaste Mindaugas Survila explore les mystères floraux et fauniques d’une forêt pratiquement intacte en Lituanie. Film Forum affirme que le film, à mi-chemin entre le documentaire sur la nature et le folklore, convient aux enfants «dont la capacité d’attention n’a pas été détruite par la technologie».

MAUVAIS CONTES (dans les cinémas virtuels) Ce long métrage italien, lauréat du meilleur scénario au Festival international du film de Berlin l’année dernière, retire la façade de la vie de famille dans une banlieue apparemment idyllique de Rome. LES CARNIVORES (en salles et à la demande) La maladie d’un chien déclenche l’effilochage d’un couple (Lindsay Burdge et Tallie Medel). La bande-annonce promet d’amples portions de l’obscurité et du grotesque. VILLE D’ALI (dans des cinémas virtuels) D’autres documentaires ont capturé les moments forts de la carrière de Muhammad Ali, mais «City of Ali» traite spécifiquement de sa vie à Louisville, Ky., où il est né et a grandi.

LA CONJURATION: LE Diable m’a fait faire (dans les salles et sur HBO Max) Ed et Lorraine Warren (Patrick Wilson et Vera Farmiga) reviennent pour ce qui est soit le troisième ou le huitième film «Conjuring». (Des retombées comme «Annabelle» et «The Nun» ne font qu’une sorte de compte.) Celui-ci concerne le cas d’Arne Cheyenne Johnson (Ruairi O’Connor), qui a été reconnu coupable d’homicide involontaire coupable mais que certains croient être possédé. Michael Chaves (qui a réalisé un autre spin-off, « La malédiction de La Llorona ») prend la tête du réalisateur de « Conjuring » James Wan.

LA CHOSE RÉELLE (dans les cinémas virtuels) Koji Fukada (lauréat cannois «Harmonium») a réalisé ce long métrage de quatre heures, basé sur un manga et condensé d’une série de 10 épisodes, sur un vendeur de jouets qui sauve une femme d’être heurté par un train et reçoit un tourbillon d’aventure comme récompense. MACHINE LENTE (dans des cinémas virtuels) Dans un récit fracturé, Stephanie Hayes joue une actrice qui a une série de rencontres bizarres avec un homme qui s’identifie comme un spécialiste du renseignement de la police de New York. Le film a été montré dans une section expérimentale du New York Film Festival de l’année dernière.