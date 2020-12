Netflix ne peut pas égaler la production prodigieuse de Hallmark en ce qui concerne les films de vacances, mais il ne semble pas essayer. Au lieu de cela, la plate-forme de streaming offre une ardoise organisée offrant, du moins en théorie, des budgets plus importants, des ambitions plus éclatantes et des castings et des histoires plus diversifiés.

1. «Jingle Jangle: A Christmas Journey»

Jeronicus de Whitaker est un créateur de jouets et un inventeur doué qui a sombré dans l’amertume et la rancune après que son apprenti (Keegan-Michael Key) ait volé ses plans et ruiné son entreprise. Comme il s’agit d’un film de vacances, il n’y a aucun suspense sur la fin: ce n’est pas un spoiler de dire que la petite-fille courageuse et précoce de Jeronicus (Mills) aidera à rétablir la justice ainsi que la foi de grand-père dans la famille, l’humanité et le pouvoir de la chanson et de la danse. La mélasse peut devenir épaisse – le film regarde dans la direction de «Charlie et la chocolaterie» mais manque l’humour méchant de Roald Dahl – mais dans l’ensemble, «Jingle Jangle» tombe assez facilement.

Tout ce qui s’est bien passé pour « The Christmas Chronicles » il y a quelques années a commencé et s’est terminé avec le casting de Kurt Russell en Père Noël funky avec Kenny Rogers toilettage et un manteau sexy en peau lainée rouge. Goldie Hawn est venue pour un camée en tant que Mme Claus, et la bonne nouvelle est que son rôle a été renforcé dans la suite de cette année. La mauvaise nouvelle, c’est que la deuxième partie est consacrée au jus des Fêtes et tout a été renforcé – plus d’effets spéciaux, plus d’elfes, plus d’intrigue. Avec Chris Columbus (de la renommée de «Home Alone») maintenant à la barre, «The Christmas Chronicles 2» associe l’héroïne courageuse et précoce de l’original Kate (Darby Camp) à Jack (Jahzir Bruno), le fils effrayé de la nouvelle maman de Kate petit ami, et les envoie au pôle Nord. Les enfants, cependant, ne sont que des pions dans un jeu méchant joué par Belsnickel (Julian Dennison), un ancien employé mécontent des Clauses, qui a transformé les elfes en gremlins destructeurs. Peu importe que le film ne puisse même pas être cohérent sur les pouvoirs du Père Noël: une fois de plus, tout se résume à Russell, et une fois de plus, il livre.

3. «Opération Christmas Drop»